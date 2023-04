Șefii CEO promit publicarea Planului de restructurare

Șefii Complexului Energetic Oltenia promit publicarea Planului de restructurare și decarbonare al companiei energetice, la zi. În momentul de față, pe site-ul colosului energetic este disponibil Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia pentru perioada 2021 – 2025. Documentul nu a mai fost actualizat și nu se mai cunoaște exact ce conține în momentul de față, în special la capitolul restructurare.

Complexul Energetic Oltenia este obligat să implementeze măsuri pentru eficientizarea activității, după ce a beneficiat de ajutoare de stat de peste un miliard de euro. Banii au fost folosiți, în principal, pentru plata certificatelor de CO2. La un moment dat, Complexul Energetic Oltenia nu a mai avut resurse financiare pentru a achita certificatele de CO2. A primit asistență financiară de la bugetul de stat și a reușit, an de an, să respecte termenele de conformare, respectiv finalul lunii aprilie din fiecare an pentru activitatea din anul anterior. Comisia Europeană a constatat că este vorba de ajutoare de stat care pot fi acordate doar în anumite condiții. Prin urmare, a fost impus un Plan de restructurare și decarbonare, care are ca obiectiv principal eficientizarea activității. Propunerea este ca restructurarea și eficientizarea să se axeze pe închierea de capacități, reducerea numărului de angajați și investiții noi. Problema este că, în ultimii doi ani, legislația a tot fost modificată și termenele de închidere au devenit tot mai strânse.

Totul a culminat cu anunțul ministrului Energiei, Virgil Popescu. Acesta a declarat recent că, la Complexul Energetic Oltenia, vor mai rămâne din 1 ianuarie 2026 numai două grupuri energetice pe bază de cărbune. Este vorba de unul la Rovinari și unul la Turceni. Inițial, se știa de două grupuri energetice la Termocentrala de la Rovinari și unul la Turceni. Din acest motiv, sindicatele din Complexul Energetic Oltenia și reprezentanți din mediul politic au solicitat publicarea Planului de restructurare al companiei. Daniel Burlan, fostul manager al Complexului Energetic Oltenia, a declarat că vor fi făcute demersuri pentru ca Planul să fie încărcat pe site-ul companiei.

„Nu este vorba de niciun fel de secretizare. Eu o să fac demersuri pe lângă colegii mei din companie, pe lângă Directorat, pentru ca acest Plan de restructurare să fie publicat la zi. Pe site este adevărat că avem publicat vechiul Plan.”, a menționat Daniel Burlan.