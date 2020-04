Şeful de sector de la cariera Tismana II, acuzat că îşi înjură subalternii

O situaţie tensionată există la cariera Tismana II, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Mai mulţi salariaţi sunt nemulţumiţi de modul în care se comportă şeful de sector, Laurenţiu Canavea, şi de faptul că se înterpune în planificarea lucrătorilor, pentru zilele de sâmbătă şi duminică, pentru care se achită drepturi salariale mai mari.

„Am luat legătura cu liderul de sindicat şi am fost la directorul Exploatării Miniere de Carieră pentru a le prezenta situaţia.

Ne deranjează comportamentul lui, implicarea lui peste ceilalţi ingineri. Intră peste noi şi aduce pe cine vrea la muncă în zilele de sâmbătă şi duminică pe apropiaţii lui. Dacă îţi programezi oamenii la serviciu, şeful de sector nu are cum să intre peste ceilalţi. El are atribuţii doar de supervizare. Am mai avut discuţii pe această temă, dar fără niciun rezultat. Chiar şi oamenii i-au spus să-i lase pe ingineri să facă pontajul. În plus, vorbeşte urât cu oamenii, le adresează injurii“, ne-a spus un inginer din cadrul carierei miniere.

Acesta spune că a încercat să echilibreze câştigurile salariale între cei care au clase mai mici şi lucrătorii cu clase mai mari: „Pe mine nu m-a interesat din ce partid sunt, de la ce sindicat. Pentru mine, toţi lucrează în mod legal. La noi, salariul este în funcţie de grilele de salarizare. De exemplu, l-a scos pe un om cu clasa 13 şi l-a băgat pe altcineva cu clasa 33, care ia 4.000 de lei, iar celălalt primeşte 1.900 de lei. Abuzează de unele lucruri care nu sunt în fişa postului său, pentru că nu are cum să facă el programările personalului. El ne verifică pe noi, nu face el planificarea, ci doar ne supervizează pe noi“.

„Pe mine m-a şi marginalizat“

Inginerul care a stat de vorbă cu noi ne-a spus că fost marginalizat de şeful se sector: „Pe mine m-a şi marginalizat. De exemplu, în zilele de sâmbătă şi duminică, aşa cum se lucrează la noi, pe mine m-a băgat doar într-o «dublă», iar ceilalţi aveau şi trei lucrate.

„Mi le-a aruncat în faţă şi a spus să le fac eu“

Laurenţiu Canavea a răspuns acuzaţiilor care i se aduc şi susţine că în planificarea personalului trebuie respectate anumite direcţii: „Este părerea dumnealui. Eu nu am nimic de ascuns şi poate oricine să verifice şi să discute cu oamenii. El a primit doar o sâmbătă sau o duminică şi ceilalţi au primit câte două, iar unul a avut trei. A fost nemulţumit, dar cu o lună înainte dânsul a avut trei, iar ceilalţi au avut câte una sau două. Nu am avut altceva cu dânsul şi nu am nimic cu nimeni. Fiecare îşi face treaba cum ştie mai bine sau cum poate. Nu cred că am vorbit urât. Este părerea dânsului. Eu nu cred că am vorbit urât cu dumnealui. Cu programarea persoanalului, primesc anumite directive de la director ca să fie în zilele de sâmbără şi duminică un anumit număr de persoane sau unii să nu aibă un număr mai mare, iar dânsul vine cu programare cum vrea, nu cum primeşte indicaţii. Mi le-a aruncat în faţă şi a spus să le fac eu, pentru că el nu le mai face. Le-am făcut eu. Pe fiecare linie este un normativ de persoanl, iar dânsul mi-a adus peste normativul de personal. Este vorba de sâmbătă şi duminică. Eu i-am spus să le refacă, dar nu a vrut“.