Senatorul Florin Cârciumaru l-a interpelat pe premierul Viorica Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă a fost interpelată de Senatorul de Gorj Florin Cârciumaru, președinte al Comisiei pentru Administraţie Publică şi Organizarea Teritoriului. Acesta a susținut o declarație politică, în parlament, pe tema certificatelor verzi și de carbon, pe care este obligat să le achiziționeze Complexul Energetic Oltenia.

,,Am adresat o interpelare premierului României, doamnei Viorica Dăncilă, cu titlul < >, în speranța că societatea Complexul Energetic Oltenia va fi ajutată în soluționarea problemelor privind achiziția de certificate verzi și de CO2. Am informat-o pe doamna prim-ministru că activitatea Complexului Energetic Oltenia, una dintre puținele companii cu capital de stat ce înregistrează profit, riscă să fie afectată pe termen lung, dacă factorii de decizie de la nivelul Guvernului nu vor lua măsuri de sprijinire a acesteia. Complexul Energetic Oltenia se numără printre cei mai mari angajatori din țară, în momentul de față deținând în jur de 13.000 de salariați, compania reprezentând, totodată, pilonul de bază al Sistemului Energetic Național (SEN). Am întrebat-o pe doamna prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, ce măsuri sau hotărâri urgente poate lua Guvernul pe care îl conduce pentru diminuarea și chiar eliminarea acestor efecte negative asupra producătorilor de energie pe cărbune? Obligația CE Hunedoara, CET Govora și Complexul Energetic Oltenia de cumpărare a certificatelor verzi pentru cărbune accentuează riscurile de preț, de gestionare a resurselor și de constituire a stocurilor, riscuri induse de modul de organizare a sectorului energetic”, a comunicat Senator PSD, Florin Cârciumaru.

Tot acesta spune că ,,În anul 2016, efortul financiar al CE Oltenia pentru îndeplinirea obligației impuse de ANRE, de cumpărare a certificatelor verzi pentru consumul de energie electrică al exploatărilor miniere, a fost de peste 20 de milioane de lei. Sume exorbitante pe care doar producătorii de energie pe cărbune sunt obligați să le plătească. De asemenea, noile reglementări impuse de Uniunea Europeană și transpuse și în legislația românească au dus la creșterea prețului la certificatele de carbon, lunar, Complexul Energetic Oltenia fiind obligat să plătească până la 10 milioane de euro pentru achiziția acestor certificate”

Premierului Viorica Dăncilă, parlamentarul de Gorj i-a scris că, lunar, Complexul Energetic Oltenia este obligat să plătească până la 10 milioane de euro pentru achiziția certificatelor de carbon. Interpelarea se numește „Certificatele verzi și de carbon, piatră de moară pentru producătorii de energie pe cărbune”.

,,În acest ritm, CE Oltenia, cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, riscă să-și închidă o parte din grupurile energetice pentru că nu poate ține pasul cu prețul certificatelor de carbon care crește vertiginos, iar compania nu se poate conforma noilor cerinţe de mediu impuse de Comisia Europeană. Preţul acestor certificate a urcat semnificativ, la Bursă, faţă de anii trecuți, unul singur ajungând, în prezent, să coste între 10 și 14 euro. În aceste condiții, de ce statul român nu subvenționează costurile de achiziție a certificatelor de dioxid de carbon, așa cum procedează alte state membre ale Uniunii Europene? I-am amintit șefului Guvernului României că CE Oltenia, CE Hunedoara și CET Govora asigură traiul zilnic a peste 20.000 de salariați din mai multe județe, iar dacă statul nu se va implica în sprijinirea societăților respective, acestea riscă să-și închidă porțile”, a comunicat Senator PSD, Florin Cârciumaru.