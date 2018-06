Sentință definitivă pentru fostul șef al Exploatării Miniere Motru. Vasile Crețan, obligat să plătească daune

Fostul director al Exploatării Miniere Motru, Vasile Crețan, și-a aflat sentința definitivă în dosarul privind modernizarea drumului judeţean dintre Miculeşti şi Ştiucani.

Vasile Crețan a fost condamnat să plătească, alături de ceilalți inculpați din dosar, daune de peste 600.000 de lei. „Desființează în parte sentința, sub aspectul laturii civile si pe fond , rejudecând: În baza art.25 rap la art. 397 Cod procedură penală obligă în solidar inculpații Giuran Nicolae, Fluerătoru Cristea, Pătru Florentin la plata către C.E.O. SA a sumei de 937.447 lei , iar pe inculpatul Cretan Vasile in solidar cu acești inculpați numai in limita sumei de 638.111 lei din totalul sumei de 937.447 lei. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate, astfel cum a fost modificata prin decizia penala nr. 691/2016 a Curții de Apel Craiova, in limitele stabilite prin decizia 432/2017 a ICCJ , in măsura in care nu contravin prezentei decizii penale . In temeiul art 275 alin 3 Cpp cheltuielile judiciare răman in sarcina statului. Definitivă Pronunţată în şedinţa publică de la 18.06.2018“, se arată în sentința Curții de Apel Craiova.

Drum reabilitat doar pe hârtie

În acest dosaru au fost trimiți în judecată fostul lider de sindicat Cristea Fluerătoru pentru două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu şi două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, Nicolae Giuran, şi Benga, decedat în urmă cu trei ani, sub acuzația de infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În noiembrie 2006, se arată în rechizitoriu, SNLO a încheiat, în urma unei licitații, un contract prin care lucrările de modernizare a drumului îi erau atribuite firmei Ben&Ben SRL Cluj-Napoca, pentru suma de 4,1 milioane de lei. După două săptămâni de la încheierea contractului, această firmă a dat în subantrepriză execuţia lucrărilor de infrastructură firmei Tiseco Construct SRL, care aparţinea lui Cristea Fluerătoru, şeful Departamentului Zonal de Subteran Motru. Societatea liderului a realizat lucrările doar pe hârtie, astfel că drumul a fost compromis după doar câțiva ani. Nicolae Giuran și Cristea Fluerătoru au fost condamnați la trei ani de închisoare cu suspendare.