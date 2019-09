Sindicatele din FNME ar putea să fie executate silit de Pandurii

Sindicatele din cadrul Federației Naționale Mine Energie (FNME) ar putea să fie executate silit pentru recuperarea unei restanțe de aproximativ 600.000 de lei către echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia (USMO) a fost obligată de instanța de judecată a Curții de Apel Craiova să plătească această sumă reprezentând contribuția ca acționar pe care nu a plătit-o pe o perioadă de mai mulți ani.

Constantin Persu, vicepreședintele Sindicatului Renașterea de la Jilț Sud, a declarat că sindicatele care încă fac parte din USMO compun și FNME și se poate acționa împotriva acestora pentru recuperarea banilor: „O să vândă Hotelul Mina și o să găsească soluții. Există un patrimoniu. O parte din patrimoniul fostului UGSR se găsește în patrimoniul USMO. Mai există o variantă. Ne putem trezi ca și în cazul FNME cu executorii, cu blocări de conturi ale tuturor sindicatelor care compun USMO, care sunt aceleași care fac parte din FNME“.

Condescu este în continuare președintele USMO

Liderul de sindicat de la Jilț Sud susține că USMO nu mai are activitatea sindicală de aproximativ 15 ani: „USMO nu mai are activitate sindicală de 15 ani de zile. La un moment dat s-a vrut reactivarea Uniunii care fac parte din USMO, aceleași care sunt și în FNME, s-a stabilit o modificare de statut, care s-a făcut pe sub masă fără consultările necesare, iar după ce s-au declanșat alegeri pentru funcția de președinte s-au înscris doi candidați, domnul Condescu și domnul Pârvulescu. Alegerile au fost câștigate de domnul Pârvulescu fiind ulterior contestate în instanță de domnul Condescu, care a câștigat respectivul proces pe anumite vicii de procedură“.

Potrivit lui Constantin Persu, Marin Condescu este în continuare președintele USMO.