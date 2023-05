Sindicatele din minerit și energie se pregătesc de proteste

Sunt nemulțumiri majore în rândul unora dintre sindicatele din minerit și energie, ca urmare a problemelor legate de implementarea Legii 197, privind modificarea Legii pensiilor. Câteva sindicate din sistemul energetic se pregătesc de proteste.

Motivul protestelor anunțate este legat de aplicarea cu dificultate sau neaplicarea Legii 197 din 2021. Sunt, în continuare, multe semne de întrebare legate de implementarea actului normativ respectiv. Sindicatul din Termocentrala de la Craiova acuză chiar o imixtiune a politicului în problema pensionărilor din sistemul minier și energetic.

Astfel, cu toate că există o decizie favorabilă aplicării Legii 197, încă sunt piedici în aplicarea actului normativ. Sindicatul din Termocentrala Craiova și cel din Termocentrala Rovinari iau în calcul orice formă de protest menită să le facă dreptate angajaților din Complexul Energetic Oltenia. Este de amintit că, timp de doi ani de zile, în Piața Prefecturii din Târgu Jiu zeci sindicaliști au protestat pentru aplicarea Legii 197.

„Având în vedere faptul că, în continuare, politicul a ales să pună piedici aplicării Legii 197/2021, chiar și în ciuda Deciziei din 13 martie 2023 a ICCJ, motivată pe 2 mai a.c, sindicatul nostru va lupta în continuare, ca și până acum, alaturi de Sindicatul Energia Rovinari, precum și alături de orice alt sindicat sau coleg ce luptă pentru aceeași cauză, până la final, până Legea 197/2021 va fi aplicată! Unitate!”, anunță un comunicat al Termo Energia din Termocentrala Craiova II, fostă sucursală a Complexului Energetic Oltenia.

Angajați CEO, protestatari mai mult pe Facebook

Și Iulian Păuna, sindicalist în cadrul Federației Naționale a Muncii, este dezamăgit de situație și vrea să meargă la proteste la Ministerul Muncii. „Eu am două dezamăgiri și cea mai mare este legată de lipsa de reacție a oamenilor care ar trebui să fie interesați de aplicarea Legii 197 din 2021. Când am fost la Casa de Pensii și am discutat cu șefii de acolo, am ieșit și le-am vorbit oamenilor care ne așteptau în curte. Am vorbit de necesitatea unor demersuri sau chiar proteste la București și am văzut cum dispar. Ei vor să comenteze pe facebook și să iasă la pensie, dar când e vorba de fapte mai puțini. Am o mare dezamăgire legat de acest lucru. De la Casa de Pensii ni s-a spus că este nevoie de norme de aplicare și de un soft. Nu știu cât va dura acest lucru, dar noi trebuie să facem constant presiune, să fie aplicată Legea 197, să apară normele, să fie gata softul. Dar nu tot timpul aceiași oameni, și restul stau pe facebook”, a declarat Iulian Păuna.