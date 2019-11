Sorin Boza: “Acest micuț Nostradamus, ar trebui să se uite în curtea lui, pentru că a reușit „performanța” să bage în insolvență cam tot ce mai mișcă prin Rovinari”

Odată cu trecerea moțiunii de cenzură, contestatarii conducerii Complexului Energetic Oltenia au ieșit la atac, întocmind și de acestă dată liste cu viitorii directori, cu Directoratul și chiar șefii de cariere. Robert Filip, Primarul de Rovinari, este unul dintre contestatarii vehemenți ai actualului manager al C.E.Oltenia. Acesta a declarat pentru Radio Infinit că: „Într-o săptămână, două, își fac bagajul și pleacă, iar noi rămânem ca proștii în județul ăsta codaș”. Primarul se așteaptă, ca „aceștia să răspundă în fața organelor abilitate”.

Solicitând un punct de vedere, Sorin Boza, Președintele Directoratului C.E.Oltenia a declarat:

„Să mă mai lase pe mine Filip în pace. Când a făcut declarația înainte sau după Halloween? A luat-o de la capăt? Am observat că i-a revenit și vocea, pentru că acum două zile, l-a jignit și pe primarul de la Drăguțești, Ion Popescu, și chiar glumeam cu colegii, că precis voi urma eu. Iar face pe Nostradamus că peste câteva săptămâni vor urma schimbări? Ar trebui să aibă grijă, că aste se numește puțin abuz în serviciu. Acest micuț Nostradamus, ar trebui să se uite în curtea lui, pentru că a reușit „performanța” să bage în insolvență cam tot ce mai mișcă prin Rovinari. Am văzut că rostogolește problema avizului de mediu. Domn’ primar, să știți că între avizul de mediu și autorizația de mediu este o mare diferență. Deci, stați liniștit, cariera nu se oprește. Și să nu uite, că toată documentația pentru avizul de mediu este pregătită de APM. Poate îl dă afară și pe Giorgi! Eu cred că și d-voastră d-le primar, „ne-ați ajutat” anul trecut, cu ocazia acelui miting la care ați fost vârf de lance. Îi recomand, să-și vadă de oraș și de viața lui politică. Nu se va ridica niciodată, prin nimicurile pe care le face zilnic, ci doar prin rezultate. Cât privește faptul că organele trebuie să-și facă datoria, o să vă spun, în premieră, că am primit clasare pe o speță controlată de celebrul Corp de Control al ministrului Energiei„.

Sorin Boza a ținut să-i aducă aminte primarului de la Rovinari, că „în ultimii trei ani au fost făcute disponibilizări la nivelul a 200 oameni, disponibilizări discutate și agreate de partenerii sociali. Declarațiile lui Robert Filip legate de disponibilizările masive de la C.E.Oltenia, nu sunt adevărate sau poate dumnealui se referă la perioada 2014-2015, atunci când au fost disponibilizate 6000 persoane”.

Întrebat despre stocurile de cărbune și problemele generate de venirea iernii, Sorin Boza a ținut să sublinieze faptul, că ”în acest moment, C.E. Oltenia are cu 150 000 t mai mult decât prevede hotărârea de guvern și de astăzi, începând cu ora 10, s-a reunit din nou Comandamentul de Iarnă la Dispeceratul Energetic Național unde am fost și eu prezent. Acestea sunt lucrurile importante pe care toți politicienii ar trebui să le discute”.

Sorin Boza recomandă tuturor celor care abordează subiectul C.E. Oltenia, să o facă responsabil și doar dacă cunosc bine acest subiect. Declarațiile lor, fie politice sau de altă natură, creează prejudicii grave companiei, care trece printr-o perioadă dificilă datorită lipsei unui ministru. Acesta, spune că nu poate înțelege, cum oameni ai acestui județ, luptă cu atâta disperare pentru ca acestă companie să dispară și cărbunele să fie dat deoparte, când pentru gorjeni, C.E. Oltenia a fost și va fi principalul pilon de dezvoltare.