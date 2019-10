Ai carte, ai parte?

Un vechi proverb spune că dacă ai carte ai și parte. Dar acest proverb își mai are aplicabilitate și în prezent? Răspunsul e simplu: nu.

De câțiva ani încoace observ cu stupoate că cei care au carte greu își fac și ”parte” și asta pentru că în locurile lor sunt puși oameni cu un alt tip de pregătire.

Îmi amintesc că în anii de liceu am avut un coleg care nu învăța aproape deloc. Nu pentru că era prost ci pentru că era leneș din calea afară. Nici banalei ore de sport nu-i făcea față pentru că îi era lene să alerge. Ghinion, am dat BAC-ul și la sport.

Și l-am ajutat pe acest coleg, cât am putut și cum am putut, iar uneori îmi puneam pielea-n băț atunci când îi șopteam. Nu-mi amintesc cu cât a luat BAC-ul, pentru că da, a trecut de el, nu știu prin ce minune. Anii au trecut și el a ajuns mare ”domn” și culmea nu-și mai amintește de foștii colegi. Rareori când ne întâlnim pe stradă, nu de alta dar ”domnul” conduce un bolid, nu ne salutăm, ba chiar își întoarce privirea (poate mi s-o părea…). Și facultatea a venit cu aceleași exemple….

Și am muncit, și am învățat și sunt mândră de faptul că nu am fost ajutată pentru a trece peste exemenele vieții. Dar ce folos, când unuii ajuns sus pentru că au familii influente sau bani. Familii care își cresc copii cu prea multă toleranță pentru că ”ce-i al lor e pus deoparte”.

Acești copii, deveniți adulți mai târziu, concurează pe posturi bune împreună cu alte persoane, poate mai bine pregătite. Și cred că vă imaginați cine câștigă…

Și dacă nu au diplomele potrivite pentru postul țintit, nu-i nimic. În România există adevărate fabrici de diplome deghizate în forme de învățământ care acordă studenților varii diplome fără să mai stea ”cu burta pe carte”.

Din fericire mai există și oameni care au învățat la viața lor, poate cu sacrificii și care au ajuns acolo unde le este locul. Ei bine pe oamenii ăștia trebuie să-i sprijinim, de ei avem nevoie pentru ca viitorul nostru și al copiilor noștri.

Nu ne rămâne decât să le insuflăm copiilor noștrii că trebuie să învețe, pentru a ajunge ”cineva”, că numai prin forțele proprii vor reuși, iar datoria nostră este să-i sprijinim.

Câte postări agramate ați văzut pe paginele de socializare?? Mi-e milă, mi-e milă de noi și de viitorul nostru.