Băi șmecherilor…românii vor să trăiască

Stau și mă întreb dacă acest guvern știe pe ce lume trăiește sau dacă are habar de ce se întâmplă prin această țară. Am încercat ca în această perioadă să nu postez nimic politic, să nu mă leg de subiecte care și așa produc multă suferință, dar după ce am văzut acele imagini din aeroportul din Cluj nu m-am putut abține.

Băi șmecherilor…după ce în România, în ultima perioadă, ați închis tot, după ce ați dat ordonanțe militare peste ordonanțe militare, după ce ați băgat în șomaj tehnic sute de mii de români (fără să vă gândiți ce vor face după ce va trece această pandemie), după ce ați închis zeci de firme, după ce ați luat tot felul de măsuri, pe care doar voi din birouri le înțelegeți,…acum i-ați încolonat pe ai noștri să plece la muncă în Germania.

Mă uitam la deșteptul ală de prefect de pe la Cluj…care se dădea smardoi…că închide, că ia măsuri, că nu mai pleacă nimeni, cum și-a schimbat declarația radical la nici măcar o zi…„prietene” cam câte telefoane ai primit…de pe la București…sau poate chiar din Germania.

În același timp, ieșiți să prezentați ordonanțele militare numai noaptea…probabil aveți informații că acest virus noaptea doarme, iar voi vă puteți face de cap.

Băi șmecherilor…în timp ce voi dați ordonanțe militare…populație donează bani pentru aparatură medicală, doctorii se plâng că luptă cu mâinile goale, prin vămile țării mor oameni, kiturile pentru testare întârzie să apară, iar românii nu știu ce să facă cu ratele la bancă. În același timp…băi șmecherilor…oamenii mor, fără să li se acordă nici cea mai mică șansă de a trăi…rezultatele vin prea târziu și nici măcar rudele nu-i pot plânge.

Vă înțeleg…băi șmecherilor…că în această perioadă puteți face ce vreți voi…să schimbați oameni cu experiență cu tot felul de „neica nimeni”, să organizați licitații, să tăiați păduri…dar ar trebui să nu uitați că românii vor să trăiască.

P.S. Dacă nu vă convine ce am scris mă puteți contesta la CCR…am văzut că vă pricepeți cel mai bine la asta.

