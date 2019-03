M-am săturat de promisiuni, când mai trecem și la fapte?

Cel mai simplu este să promiți…nu contează dacă vei reuși să faci ce ai promis, important este că ai promis că vei face ceva. În majoritatea cazurilor nu se dau termene clare, se aruncă doar vorbe în vânt și pentru cine prinde este bine, pentru cine nu să fie sănătos.

În ultimul timp, la câte s-au promis trăiam cu impresia că orașul Târgu Jiu o să fie printre primele din România, că vom avea sport de perfomanță, locuri de joacă moderne, că infrastructura o să fie atât de bună încât nu o să mai avem timp să citim știrile la semafor și, peste tot în lume unde vom merge, toți vor vorbi despre Brâncuși.

Din păcate…suntem mult prea în spate din multe puncte de vedere. Ne-am lăudat că am preluat Casa de Cultură, un lucru foarte bun, dar în ultimul timp nu am mai făcut nimic pentru această clădire. Ne-am lăudat cu parcarea Rodna uitând că acest oraș mai are nevoie de parcări și prin alte zone, nu toți parcăm în centru, iar orașul are nevoie de un bun management al traficului în orice punct al urbei. Ne-am chinuit să avem un Club Sportiv Municipal și când s-a reușit se pare că nu prea există o direcție clară. Se promitea că se va schimba aspectul Căii Eroilor, dar nimeni nu vine la licitație și se caută tot felul de scuze.

Sunt curios cât vor dura lucrările pentru amenajarea locurilor de joacă din Târgu Jiu care, din păcate, inclusiv după așa zisele „modificări” nu arată cum ar trebui. Totodată, cât timp ne va lua să conștientizăm că o clădire monument istoric rămâne un simbol al culturii noastre și că nu are nevoie de geamuri de termopan pentru a păstra „chipurile” vechea arhitectură. O altă curiozitate se referă la modul cum se va ridica deșeul menajer după ce se vor monta „controversatele” camere de supraveghere și cum vor mai arăta operele lui Brâncuși din Parcul Central la următoarea ploaie. Multe așa zise planuri, puține fapte.

În altă ordine de idei, că tot vorbim de promisiuni…la mutarea directorului Marian Rotaru la Direcția de Protecție Socială, actualului șef interimar i s-a dat termen ca în două luni să implementeze sistemul cu plată prin sms pentru parcările din oraș. Mai sunt câteva zile până când acest termen va trece sau și acest lucru rămâne la capitolul promisiuni și atât.

Cred cu tărie că un om valorează exact cât cuvântul lui. Nu există lucruri care nu se pot realiza, ci doar oameni care nu sunt capabili să o facă.