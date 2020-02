”Săru’ mâna” semn că ai îmbătrânit?

Nu este niciun secret că timpul trece irevesibil și că noi cu toții îmbătrânim. Trecem prin școala generală, prin liceu și facultate, facem copii și apoi….. Timpul trece diferit atunci când ești copil, dar când ai crescut lucrurile se schimbă.

Prima data când am fost salutată de către prietenii fiicei cu acest binecunoscut ”săru’ mâna” a fost destul de șocant. Cum adica ”săru’ mâna”? Ai între 35 și 45 ani, ești în floare vârstei, ai poate mai multă energie și poftă de viață ca la 20-25 ani și puștii ți se adresează cu ‘Sarut mâna’….nasol nu. Niciodată nu le răspund cu ”să crești mare” ci cu ”bună” sau ”salut” cutărică, că doar îi știi pe toți pe nume.

Încă de mici am fost învățați să spunem săru’ mâna cam oricui ”ne putea face”. Bunicilor sau chiar părinților nu le vorbeam vreodată cu ”tu„ ci doar cu ”matale” sau alte derivații. Era, în concepția lor, un semn al respectului și era de neconceput să nu-l folosești. Îmi amintesc că mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc. Un simplu „bună ziua” mi se părea mult mai ușor și mai elegant. M-am obișnuit cu greu să spun ‘Sarut mina’, dar în cele din urmă am ajuns la concluzia că este o formulă specială de respect, veche de când lumea, pe care pot s-o respect și s-o urmez.

Bărbații salută doamnele și domnișoarele cu sărut mâna dar aici este diferit, este în mod clar o formă de respect. Problema intervine atunci când o persoană de același sex îți spune asta. Ar trebui să te simți bătrân(ă)?

Acest tip de salut este mai potrivit copiilor mai mici, până în 7-8 ani, apoi intervin alte forme de salut ca ”bună ziua, bună, la revedere” etc.

Sunt de acord să ne adresăm astfel bunicilor, mătușilor, rudelor, prietenilor sau vecinilor apropiați, fiind unul intim. Faptul că saluți pe cineva din afara familiei cu bună ziua sau bună, în funcție de situație, nu înseamnă că ești mai puțin respectuos, dimpotrivă.

Indiferent cum ești salutat sau saluți la rândul tău este strict personal. Atunci când te simți ciudat salutând pe cineva cu acest ‘Sarut mâna’ nu o mai face. Este semnul clar că trebuie să treci la etapa ”bună ziua” sau ”bună”.