Târgu Jiu, orașul care pare că stă pe loc. Ne dăm campioni la lupte politice, dar suntem corigenți în situații de viață și moarte

Săptămâna trecută a fost plină de vizite oficiale, prin județul nostru venind mai mulți miniștri pentru a vedea realitatea din teren și pentru a găsi cele mai bune soluții la problemele identificate. Există promisiuni că lucrurile se vor rezolva, începând de la situația Spitalului Județean Gorj, continuând cu drumul de centură al Municipiului Târgu Jiu și terminând cu Ansamblul „Constantin Brâncuși”.

În același timp, am sesizat că actualul director al Clubului Sportiv Municipal se cam contrazice singur, iar planul său de management nu prea bate cu declarațiile publice. Dacă pe hârtie scria că vrea să înființeze zece secții sportive, iar bugetul de care are nevoie pentru acest an este de 15 milarde lei vechi, se pare că s-a răzgândit. Acum vrea să înființeze doar trei secții sportive și are nevoie de 20 de miliarde lei vechi pentru funcționarea clubului. Oare când a depus acest plan de management l-a scris pe genunchi sau l-a făcut doar de dragul dea-l face pentru a putea participa la concurs…întreb și eu !?

O altă declarație care m-a surpins a fost a domnului „Pedichiură”, care consideră că a fost „tratat în mod execrabil” de către Marcel Romanescu, motivând că la mijloc este doar o razbunare a edilului pe motivul că a refuzat să-i transfere anumite persoane. Îi propun pe această cale să închirieze o sală de spectacole, să pregătească un show de stand-up comedy, am văzut că se pricepe, și să spună în modul caracteristic tot ce știe. Promit că o să cumpăr bilet și, probabil, își vor rezerva locuri și anumite instituții ale statului interesate de „glumele” sale, dacă nu s-au sesizat până în prezent.

O știre care m-a pus pe gânduri și care m-a făcut să mă întreb dacă ne vom mai reveni curând a fost cea legată de fosta directoare de la Casa Județeană de Pensii Gorj. Citind un articol publicat de Gorjeanul am înțeles că doamna Rodica Ghimiș nu a putut să fie transferată cu elicopterul SMURD noaptea la un spital din Cluj, pe motivul că heliportul din Târgu Jiu nu este luminat corespunzător. În aceeași situație a fost și un bebeluș care trebuia transferat la o clinică din țară. Dacă ar fi fost Zilele Orașului am fi adus lumina necesară bătând din palme, dar nu suntem în stare să ne ocupăm ca acest heliport să corespundă și pentru astfel de situații care țin de viață și moarte.

La Târgu Jiu fiecare săptămână vine cu evenimentele ei, rareori întâmplări care să aducă un plus comunității. Avem parte și de schimbări, unii vin, alții pleacă (cum este cazul lui Ișfan de la învățământ), dar noi rămânem tot aici, tot în acest oraș și vrem ca viitorul nostru, al copiilor noștri să arate altfel. Eu zic că se poate, dar mai depinde și de noi.