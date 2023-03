Un elev din Târgu Jiu s-a calificat la faza națională la trei olimpiade școlare

David Sbora, elev în clasa a VII-a, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, a reușit să se califice la trei faze naționale ale olimpiadelor la Informatică, Matematică și Geografie.

Acesta a reușit, anul trecut, o performanță unică: se califice la patru faze naţionale ale olimpiadelor şcolare şi să câştige patru medalii. Mai multe decât atât, David a câştigat o medalie de aur, două medalii de argint şi o medalie de bronz.

„Pentru performanţă ai nevoie de multă muncă. Timp este suficient, doar că dozarea timpului este dificilă. Eu am lăsat deoparte telefonul şi celelalte preocupări. A fost mai greu la început, pentru că tentaţia către telefon este mare, dar am realizat că eu trebuie să am control asupra telefonului“, a spus David.

La Olimpiada de Informatică, David a obţinut medalia de argint şi menţiune, ocupând în final locul 19 din 110 participanţi. A urmat olimpiada de Matematică, unde a câștigat medalia de argint. Cel mai important rezultat a fost obţinut la Geografie, unde David a obţinut medalia de aur şi premiul I. David a participat aproape întâmplător la olimpiada de Lingvistică, la sugestia profesoarei de Limba şi Literatura Română, și a obținut medalia de bronz.

