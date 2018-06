Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

18.06.2018

09:00 – 17:00 Com. Bălești – PTA Sere Bălești, PTA Pompe Bălești, PTA Bălești nr. 1, PTA Bălești nr. 2, PTA Bălești nr. 3 – sat Bălești, PTAB Rasova nr. 1,PTA Rasova nr. 2 – sat Rasova, PTA SMA Ceauru, PTA Ceauru nr. 1,PTA Ceauru nr. 2, PTA Ceauru nr. 3, PTA Ceauru nr. 4 – sat Ceauru, PTA Uncioaia – sat Uncioaia, PTA Tămășești – sat Tămășești, PTA Orange (terț), PTA CAP Bălești (terț – Anairo), PTA AEI Bălești (terț), PTA Stație Epurare Tămășești (terț), PTA Pompe Tălpășești (terț), PTA Corpmetal (terț), PTA Murgea Valentin (terț)

09:30 – 17:30 Com. Bumbești Jiu – PTA Curtișoara nr. 1 – sat Curtișoara – parțial

09:00 – 11:00 Târgu Jiu – PTA nr. 9 Târgu Jiu, str. Pestrești – parțial, Aleea Sfântu Dumitru, str. Sfântu Dumitru

11:30 – 13:00 Târgu Jiu -PTA 230, străzile Barajelor și Jiului

13:30 – 15:00 Târgu Jiu – PTA 52 – Cartier Meteor

19.06.2018

09:30 – 17:30 com. Turcinești – PTA Turcinești nr. 3 – sat Turcinești – parțial

09:00 – 17:00 Com. Bâlteni – PTA Vlăduleni nr. 1 – sat Vlăduleni – parțial, PTA Moi nr. 1 și PTA Moi nr. 2 – sat Moi, PTA Pompe Apă Moi (terț)

08:30 – 16:30 Com. Godinești – PTA Godinesti nr. 1 – sat Godinești – parțial, PTCZ Pompe Apă Jilț (terț)

09:00 – 12:00 Com. Crușeț – PTA Maiagu – sat Maiagu

20.06.2018

09:30 – 17:30 Târgu Jiu – PTA 260 – str. Merilor

09:00 – 17:00 Târgu Jiu – PTA Orange GSM (terț)

09:00 – 17:00 Com. Lelești – PTA Ursăței nr. 1, PTA Ursăței nr. 2 – sat Ursăței, PTA Rasova – sat Rasova, PTA Stație Epurare Ursăței

09:00 – 12:00 Com. Plopșoru – PTA Văleni nr. 1 – sat Văleni – parțial

13:00 – 15:00 Com. Țânțăreni – PTA Chiciura – sat Chiciura

21.06.2018

09:30 – 17:30 Târgu Jiu – PTA 62 – străzile: Calea Severinului – Sediu Drumurile Nationale Gorj, Timişului

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTA Orange (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu – PTA Bâlta nr. 1,PTA Bâlta nr. 2, PTA Bâlta nr. 3, PTAB Sală Sport Bâlta – sat Bâlta, PTA Bâltișoara – sat Bâltișoara, PTA Valea Mare nr. 1, PTA Valea Mare nr. 2 – sat Valea Mare, PTA Epurare (terț)

09:00 – 13:00 Com. Peștișani – PTA Frâncești nr. 1 – sat Frâncești

09:00 – 17:00 Com. Văgiulești – PTA Hobița – sat Hobița

22.06.2018

09:30 – 17:30 Târgu Jiu – PTA 168 –Cartier Voinigești

09:00 – 17:00 Com. Lelești – PTA Stație Tratare Lelești (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu – PTA Dobrița nr. 1, PTA Dobrița nr. 2, PTA Dobrița nr. 3 – sat Dobrița, PTA Suseni nr. 1, PTAB Suseni nr. 2 – sat Suseni, PTCZ Sanatoriu Dobrița – Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”

09:00 – 17:00 Com. Stănești – PTA Curpen nr. 1, PTA Curpen nr. 2 – sat Curpen, PTA Vaidei – sat Vaidei, PTA Vălari – sat Vălari, Stație Tratare Apă Vaidei

09:00 – 12:00 Motru – PTA Roșiuța nr. 2 – sat Roșiuța – parțial

13:00 – 15:00 Com. Borăscu – PTA Miluta nr. 1 – sat Miluta

09:00 – 17:00 Com. Văgiulești – PTA Hobița – sat Hobița

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.