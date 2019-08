Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

05.08.2019

09:00 – 17:00 Com. Vladimir – PTA Frasin nr. 1, PTA Frasin nr. 2 – sat Frasin

09:00 – 17:00 Com. Stoina – PTA Parc 2 Stoina(terţ), PTA Alim. Apă Stoina (terţ), PTA Sondă 4601 (terţ), PTA Sediu Stoina (terţ), PTS Social Stoina (terţ), PTS Garaj (terţ), PTA Urda de Sus -sat Urda de Sus

09:00 – 17:00 Com. Cruşeţ – PTA Cruşeţ – sat Cruşeţ, PTA Bojinu nr. 1 – sat Bojinu, PTA Văluţa nr. 1, PTA Văluţa nr. 2 – sat Văluţa, PTA Marineşti – sat Marineşti, PTS Parc 1 Slămneşti (terţ), PTA St. Ep. Mierea (terţ), PTS Sondă 3804 (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Ioneşti – PTA Ioneşti nr. 1, PTA Ioneşti nr. 2 – sat Ioneşti, PTA Picu – sat Picu, PTA Gura Şuşiţei – sat Gura Şuşiţei, PTA Ilieşti nr. 1, PTA Ilieşti nr. 2, PTAB Ilieşti nr. 3 – sat Ilieşti

06.08.2019

09:00 – 17:00 Tg-Jiu – PTAB nr. 114 Tg Jiu , PTAB nr. 115 Tg Jiu – Cartier Nou Drăgoieni,

09:00 – 17:00 Tg-Jiu – PTA 128, PTA 129 – Cartier Preajba, PTCZ nr. 187- Societati Comerciale in incinta fostului iVV, PTA 21 – Dragoieni (intersectie Preajba), PTCZ nr.210 – Sediu Universitatea Constantin Brâncuşi Drăgoieni, Consumatori Casnici intre Sediul UCB si Enigma Drăgoieni, Staţia de asfalt Metal Colect, PTAB 279 Enigma (terţ)-hotel Enigma, PTA 153 (terţ), PTA 264 (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Roşia de Amaradia – PTA Roşia de Jos nr. 2 – sat Roşia de Jos – parţial

07.08.2019

09:00 – 12:00 Com. Urdari – PTA Fântânele nr. 2-sat Fântânele

12:00 – 15:00 Com. Urdari – PTA Urdari nr. 2-Urdari- parţial

09:00 – 17:00 Novaci – PTA Pociovalişte nr. 1, PTA Pociovalişte nr. 2, PTA Pociovalişte nr. 3 – sat Pociovalişte, PTA Huluba – Sat Huluba, PTA Noaxtera (terţ), PTS staţie Epurare (terţ), PTA Staţie Sortare (terţ), PTA IRE Novaci – str. Eroilor – parţial – agenţi comerciali Piaţă, Banca Transilvania,

08.08.2019

09:00 – 12:00 Com. Bolboşi – PTA Bolboşi nr.2-Bolboşi-parţial

12:00 – 15:00 Com. Dragoteşti – PTA Trestioara nr. 1-sat Trestioara

09:00 – 17:00 Com. Tismana – PTA Captare Apă Izvarna (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Roşia de Amaradia – PTA Roşia de Sus nr. 1 – sat Roşia de Jos – parţial

0:00 – 17:00 Com. Mătăsari – PTA Croici nr. 1, PTA Croici nr. 2 – sat Croici, PTA Mobifon (terţ)

09.08.2019

09:00 – 12:00 Com. Dăneşti – PTA Barza nr. 3 – sat Barza

12:00 – 15:00 Com. Dăneşti – PTA Abator Botorogi -sat Botorogi -parţial

09:00 – 17:00 Com. Prigoria – PTA Bucşeana nr. 1, PTA Bucşeana nr. 2 – sat Bucşeana

10.08.2019

09:00 – 17:00 Com. Prigoria – PTA Burlani – sat Burlani

