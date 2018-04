Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

16.04.2018

10:00 – 12:00 Com. Mușetești – PTA Grui – sat Grui, PTA Bârcaciu – sat Bârcaciu, PTA Mușetești și PTAB Mușetești – sat Mușetești, PTA Gater Busmaricap (terț)

13:00 – 14:00 Com. Runcu – PTA Bâlta nr. 1, PTA Bâlta nr. 2, PTA Bâlta nr. 3 – sat Bâlta, PTA Bâltișoara – sat Bâltișoara, PTA Valea Mare nr. 1, PTA Valea Mare nr. 2 – sat Valea Mare, PTA Epurare (terț)

12:00 – 16:00 Com. Câlnic -PTA Pieptani nr. 2 – sat Pieptani – parțial

09:00 – 12:00 Com. Scoarța-PTA Scoarța nr. 1 – sat Scoarța – parțial

12:00 – 16:00 Com. Scoarța – PTA Lazuri – sat Lazuri – parțial

09:00 – 13:00 Com. Bengești Ciocadia -PTA Bircii – sat Bircii

12:00 – 17:00 Com. Baia de Fier – PTA Baia de Fier nr. 2 – sat Baia de Fier

09:00 – 17:00 Com. Dănciulești – PTA Zăicoiu – sat Zăicoiu, PTA Dănciulești – sat Dănciulești, PTA Pârvulești – client vulnerabil Tenea Mirela, PTA Hălăngești – sat Hălăngești, PTA Rădinești – sat Rădinești, PTA Bibulești – sat Bibulești, PTA Obârșia – sat Obârșia, PTA Stație Epurare Dănciulești (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu – PTA Runcu nr. 2 – sat Runcu – parțial, PTA Răchiți – sat Răchiți

17.04.2018

09:00 – 12:00 Com. Cărbunești-PTAB Cojani nr. 4 – sat Cojani – parțial

12:00 – 16:00 Com. Albeni -PTA Rudărie Albeni – sat Albeni – parțial

09:00 – 12:00 Com. Stejari-PTA Popeștii de Stejari – sat Popeștii de Stejari

12:00 – 16:00 Com. Stoina-PTA Ciorari – sat Ciorari

09:00 – 17:00 Com. Dănciulești-PTA Zăicoiu – sat Zăicoiu, PTA Dănciulești – sat Dănciulești, PTA Pârvulești – client vulnerabil Tenea Mirela, PTA Hălăngești – sat Hălăngești, PTA Rădinești – sat Rădinești, PTA Bibulești – sat Bibulești, PTA Obârșia – sat Obârșia, PTA Stație Epurare Dănciulești (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu-PTA Suseni – sat Suseni

18.04.2018

09:00 – 17:00 Com. Țânțăreni-PTA Florești nr. 2 – sat Florești – parțial

09:00 – 17:00 Com. Turburea-PTA Spahii nr. 2 – sat Spahii – parțial, PTA Poian nr. 1, PTA Poiana nr. 2, PTA Poiana nr. 3 – sat Poiana, PTA CFR Gilort (terț), PTA Bulbuceni nr. 1, PTA Bulbuceni nr. 2, PTA Bulbuceni nr. 3 – sat Bulbuceni, PTA Cocorova – sat Cocorova, PTA Butișoaia – sat Butișoaia

12:00 – 16:00 Motru-PTA Știucani Nou Motru – cartier Știucani Nou

09:00 – 16:00 Com. Bâlteni-PTA Peșteana nr. 2, PTA Peșteana nr. 3 – sat Peșteana – parțial

09:00 – 12:00 Com. Plopșoru-PTA Cocoreni nr. 1 – sat Cocoreni – parțial

12:00 – 16:00 Oraș Turceni-PTA Valea Viei nr. 2 – sat Valea Viei – parțial

09:00 – 17:00 Com. Runcu-PTA Dobrița nr. 3 – sat Dobrița – parțial

19.04.2018

09:00 – 17:00 Com. Novaci-PTA Huluba – sat Huluba

09:00 – 13:00 Com. Roșia de Amaradia-PTA Ruget nr. 1, PTA Ruget nr. 2 – sat Ruget, PTA Roșia de Jos 1, PTA Roșia de Jos 2 – sat Roșia de Jos

09:00 – 12:00 Com. Glogova-PTA Olteanu nr. 2 – sat Olteanu

12:00 – 16:00 Com. Godinesti-PTA Godinești nr. 2 – sat Godinești – parțial

09:00 – 12:00 Com. Godinesti – PTA Cîlcești – sat Cîlcești

12:00 – 16:00 Oraș Tismana -PTA Ungureni – sat Ungureni

09:00 – 17:00 Com. Runcu-PTA Dobrița nr. 3 – sat Dobrița – parțial

20.04.2018

09:00 – 17:00 Târgu-Jiu – PTA Ursați nr. 1 – localitatea componentă Ursați – parțial

09:00 – 17:00 Com. Stănești-PTA Crețu (terț), PTAB Călești – sat Călești, PTAB Obreja – sat Obreja, PTAB Măzăroi – sat Măzăroi, PTAB Polata – sat Polata, PTAB Stănești nr. 1, PTAB Stănești nr. 2 – sat Stănești, PTA Alexeni – sat Alexeni

09:00 – 17:00 Com. Lelești-PTA Lelești nr. 1, PTA Lelești nr. 2, PTA CAP Lelești – sat Lelești, PTA Balastieră Frătești (terț), PTA Cirstoc (terț), PTA Epurare Frătești (terț)

09:00 – 16:00 Târgu Jiu – PTA nr. 45 – străzile: Petrești, Primăverii, PTA 94 – str. Ana Ipătescu între cele două căi ferate, SC Domus SRL, Depozit Economic

09:00 – 12:00 Com. Bumbești Pițic – PTA Ponoare nr. 2 – sat Ponoare – parțial

12:00 – 16:00 Com. Mușetești – PTA Poșta Mușetești – sat Mușetești

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.