Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici

25.06.2018

09:00 – 17:00 Com. Bălești – PTA IJIL Cornești, PTA Fermă Cornești, PTA SMA Cornești, PTA Cornești nr. 1, PTA Cornești nr. 2, PTA Cornești nr. 3, PTA Cornești nr. 4 – sat Cornești, PTA Tălpășești – sat Tălpășești, PTA Stolojani – sat Stolojani, PTA Găvănești – sat Găvănești

09:00 – 17:00 Com. Telești – PTA Buduhala, PTA Buduhala VII, PTS Pompe Buduhala – sat Buduhala, PTAB CEF Telești, PTA Telești nr. 1, PTA Telești nr. 2, PTA Telești nr. 3, PTA Pompe Telești, PTA Bazine Telești – sat Telești, PTA Șomănești nr. 1, PTA Șomănești nr. 2 – sat Șomănești, PTA Pompe Apă Buduhala (terț), PTA Balastiera Telești

09:00 – 17:00 Com. Bustuchin – PTA Poienița nr. 1, PTA Poienița nr. 2 – sat Poienița, PTA Nămete – sat Nămete, PTA Sonda 86 (terț)

26.06.2018

09:00 – 17:00 Com. Dănciulești – PTA Rădinești – sat Răinești, PTA Bibulești – sat Bibulești, PTA Obârșia – sat Obârșia

08:30 – 16:30-Godinești-PTA Godinesti nr. 1 – sat Godinești – parțial, PTCZ Pompe Apă Jilț (terț)

09:00 – 12:00 Com. Săulești – PTA Bibești nr. 2 – sat Bibești – parțial

12.00 – 15:00 Com. Săulești – PTCZ Irigații Săulești – Balastieră Săulești

09:00 – 17:00 Com. Berlești – PTA Paschii – sat Paschii, PTA Lihulești nr. 1 și PTA Lihulești nr. 2 – sat Lihulești, PTA Scurtu – sat Scurtu, PTA Bârzeiu – sat Bârzeiu, PTA Pârâu Viu – sat Pârâu Viu, PTA Berlești – sat Berlești, PTA Scrada – sat Scrada, PTA Ciupa – sat Ciupa, PTA Gâlcești – sat Gâlcești

09:00 – 17:00 Com. Licurici – PTA Licurici de Sus – sat Licurici de Sus

27.06.2018

09:00 – 16:00 Com. Stejari – PTA Baloșani – sat Baloșani, PTA Băcești nr. 1, PTA Băcești nr. 2 – sat Băcești, PTA Stejari nr. 1, PTA Stejari nr. 2, PTA Stejari nr. 3 – sat Stejari, PTA Hurezani de Stejari nr. 1, PTA Hurezani de Stejari nr. 2 – sat Hurezani de Stejari, PTA Popești de Stejari – sat Popești de Stejari, PTA Piscoiu nr. 1, PTA Piscoiu nr. 2 – sat Piscoiu, PTA SNGN (terț), PTA Uscare Gaze Stejari (terț), PTA Parc Stejari (terț)

09:00 – 12:00 Târgu Jiu – PTAM 233 – Bulevardul Ecaterina Teodoroiu – PECO MOL

12.00 – 15:00 Târgu Jiu – PC 274 – Magazin Dedeman

09:00 – 17:00 Com. Bărbătești – PTA Petrești – sat Petrești, PTA Musculești – sat Musculești, PTA Dolcești – sat Dolcești, PTA Tehnotop (terț), PTA CFR Musculești (terț)

09:00 – 17:00 Com. Săulești – PTA Bibești nr. 1, PTA Bibești nr. 2, PTA SMA Bibești – sat Bibești, PTA Săulești nr. 1, PTA Săulești nr. 2 – sat Săulești, PTA Purcaru nr. 1, PTA Purcaru nr. 2 – sat Purcaru, PTA Dolcești – sat Dolcești, CFR Bibești, PTA Victor Dembrovschi (terț)

09:00 – 16:00 Târgu Jiu – PTA Iezureni nr. 1 (PT 80) – Iezureni – parțial

28.06.2018

09:00 – 10:30-Cărbunești-PTAM Centru Recuperare – Centru Recuperare persoane cu handicap Cărbunești

11:00 – 12:30 Com. Bengești Ciocadia – PTAB Bengești – sat Bengești – parțial

13:00 – 15:00 Com. Bumbești Pițic – PTAB Poienari nr. 2 – sat Poienari – parțial

09:00 – 17:00-Prigoria-PTA Burlani – sat Burlani, PTA Negoiești – sat Negoiești, PTA Pompe Apă Negoiești (terți)

09:00 – 16:00-Târgu Jiu-PTA Iezureni nr. 1 (PT 80) – Iezureni – parțial

29.06.2018

09:00 – 10:30 Com. Scoarța – PTAB Mogoșani – sat Mogoșani – parțial

11:00 – 12:30-Bumbești Pițic-PTAB Bumbești Pițic nr. 1 – sat Bumbești Pițic – parțial

13:00 – 16:00 Oraș Novaci – PTAB Sitești nr. 1, PTAB Sitești nr. 2 – sat Sitești

08:30 – 10:30 Târgu Jiu – PTCZ 111 – str. 23 August case, aleea 23 August case (intersecția Colegiu Național Ecaterina Teodoroiu cu strada Mihail Sadoveanu), str. Mihail Sadoveanu

08:00 – 16:00 Oarș Tismana – PTA Ratez – sat Ratez

08:00 – 16:00 Com. Godinești – PTA Godinești nr. 1, PTA Godinești nr. 2 – sat Godinești, PTA Chiliu – sat Chiliu, PTA Arjoci – sat Arjoci, PTA Pompe Apă Arjoci (terț)

09:00 – 17:00 Com. Drăgotești – PTA Corobăi nr. 1, PTA Corobăi nr. 2, PTA Corobăi nr. 3 – sat Corobăi, PTA Trăstioara nr. 1, PTA Trăistioara nr. 2 – sat Trăistioara

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Borăscu nr. 1, PTAB Borăscu nr. 2 – sat Borăscu, PTA Gura Menții – sat Gura Menții, PTA Menți de Jos – sat Menți de Jos, PTA Miluta nr. 1, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta, PTA Scorușu – sat Scorușu, PTA Calapăru – sat Calapăru, PTA Baniu – sat Baniu

30.06.2018

10:00 – 16:00 Com. Stănești – PTA Curpen nr. 1, PTA Curpen nr. 2 – sat Curpen, PTA Vălari – sat Vălari, PTA Vaidei – sat Vaidei, Stație tratare Apă (terț)

10:00 – 16:00 Com. Runcu – PTCZ Sanatoriu Dobrița – Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”

01.07.2018

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.