Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

02.07.2018

09:00 – 17:00 Com. Negomir – PTA Nucet – sat Nucet, PTA Brânzănești – sat Brânzănești, PTA Raci – sat Raci, PTA Paltinu 1 și PTA Paltinu 2 – sat Paltinu, PTA Orzu – sat Orzu, PTA Artanu 1, PTA Artanu 2, PTA Artanu 3 – sat Artanu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Negomir 1, PTA Negomir 2 – sat Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu

08:30 – 16:30 Oraș Tismana – PTA Racoț – sat Racoț

08:30 – 16:30 Com. Godinești – PTA Godinești nr. 1, PTA Godinești nr. 2 – sat Godinești, PTA Arjoci – sat Arjoci, PTA Ratez – sat Ratez, PTA Chiliu – sat Chiliu

09:00 – 15:00-Novaci-PTAB AND Rânca, PTAM IRE Rânca, PTAM Petrom Rânca – Rânca – parțial

03.07.2018

09:00 – 17:00 Oraș Rovinari-PTA Vârț nr. 1, PTA Vârț nr. 2, PTA Strămutați Vârț nr. 2 – sat Vârț, PTA EGA Vârț (terț), PTA Ungureanu (terț)

08:30 – 16:30 Com. Godinești – PTA Câlcești – sat Câlcești

09:00 – 15:00 Oraș Novaci – PTAB Stadion Rânca, PTAM Biserică Rânca, PTAM Păpușa Rânca – Rânca – parțial

04.07.2018

09:00 – 17:00 Com. Drăguțești – PTA Cârbești nr. 2 – sat Cârbești, PTA Văleni nr. 1, PTA Văleni nr. 2 – sat Văleni

08:30 – 16:30 Com. Godinești – PTA Câlcești – sat Câlcești

09:30 – 17:30 Oraș Târgu Jiu – PTA 62 – străzile: Calea Severinului – Sediu Drumurile Naționale Gorj, Timişului

05.07.2018

09:00 – 17:00 Oraș Târgu Jiu – PTA Orange GSM (terț)

09:00 – 17:00 Com. Lelești – PTA Ursăței nr. 1, PTA Ursăței nr. 2 – sat Ursăței, PTA Rasova – sat Rasova, PTA Stație Epurare Ursăței

09:00 – 17:00 Com. Albeni – PTA Prunești – sat Prunești, PTA Albeni nr. 2 – sat Albeni – parțial

09:00 – 17:00 Com. Prigoria – PTA Călugăreni nr. 1, PTA Călugăreni nr. 2 – sat Călugăreni, PTA Burlani – sat Burlani, PTA Negoiești – sat Negoiești, PTA Dobrana – sat Dobrana, PTA Bucșana nr. 1, PTA Bucșana nr. 2 – sat Bucșana, PTA Prigoria nr. 1, PTA Prigoria nr. 2, PTA Prigoria nr. 3 – sat Prigoria, PTA Sondă 73 (terț), Parc Călugăreasa (terț), Pompe Apă Călugăreasa (terț), Pompe Apă Negoiești (terț)

08:30 – 16:30 Com. Godinești – PTA Pârâu de Vară – sat Pârâu de Vară, PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor

08:30 – 16:30 Com. Ciuperceni – PTA Ciuperceni nr. 1 – sat Ciuperceni – parțial

09:30 – 17:30 Com. Țânțăreni – PTA Florești nr. 5 – sat Florești – parțial

06.07.2018

09:00 – 17:00 Com. Arcani – PTA Orange (terț)

09:00 – 17:00 Com. Runcu – PTA Bâlta nr. 1, PTA Bâlta nr. 2, PTA Bâlta nr. 3, PTAB Sală Sport Bâlta – sat Bâlta, PTA Bâltișoara – sat Bâltișoara, PTA Valea Mare nr. 1, PTA Valea Mare nr. 2 – sat Valea Mare, PTA Epurare (terț)

08:30 – 16:30 Com. Ciuperceni – PTA Strâmba Vulcan nr. 1, PTA Strâmba Vulcan nr. 2 – sat Stâmba Vulcan, PTA Ciuperceni nr. 1 – sat Ciuperceni -parțial, PTA Zorzila – sat Zorzila, PTAB Boboiești – sat Boboiești, PTAB Peșteana Vulcan nr. 1 și PTAB Peșteana Vulcan nr. 2 – sat Peșteana Vulcan, PTA Gater Vârtop (terț), PTA Pompe Apă Vârtop (terț)

09:30 – 17:30 Com. Bumbești Jiu – PTA Curtișoara nr. 1 – sat Curtișoara – parțial

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.