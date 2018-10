Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

08.10.2018

09:00 – 12:00 Com. Cărbunești – PTAM Centru de Recuperare – Centrul de Recuperare

09:00 – 12:00 Com. Bengești – PTAB Bengești – sat Bengești – parțial

12:00 – 16:00 Com. Bumbești Pițic – PTAB Bumbești Pițic – sat Bumbești Pițic

09.10.2018

09:00 – 12:00-Scoarța-PTAB Mogoșani – sat Mogoșani

12:00 – 16:00-Bumbești Pițic-PTAB Poienari nr. 2 – sat Poienari

10.10.2018

09:00 – 15:00 Oraș Novaci – PTAB Sitești nr. 1 și PTAB Sitești nr. 2 – sat Sitești

10:00 – 15:00 Com. Berlești – PTA Pârâu Viu – sat Pârâu, PTA Berlești – sat Berlești, PTA Ciupa – sat Ciupa, PTA Gâlcești – sat Gâlcești, PTA Scrada – sat Scrada

11.10.2018

09:00 – 12:00 Oraș Motru – PTA Roșiuța nr. 2 – sat Roșiuța – parțial

12:00 – 16:00 Com. Borăscu – PTA Miluta nr. 1 – sat Miluta

12.10.2018

09:00 – 12:00 Com. Ciuperceni – PTA Strâmba Vulcan nr. 1 – sat Strâmba Vulcan – parțial

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 0A06, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.