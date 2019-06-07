Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

10.06.2019

10:00 – 15:00 Novaci – PTCZ TV Cerbu 2 – Consumatori CEZ Releu

09:00 – 17:00 Băleşti – PTA Corneşti nr. 1, PTA Corneşti nr. 2, PTA Corneşti nr. 3, PTA Corneşti nr. 4, PTA IJIL Corneşti, PTA Fermă Corneşti, PTA SMA Corneşti – sat Cornesti, PTA Găvăneşti – sat Găvăneşti, PTA Stolojani – sat Stolojani, PTA Tălpăşeşti – sat Tălpăşeşti

09:00 – 17:00 Teleşti – PTS Pompe Buduhala, PTA Buduhala, PTA Buduhala VII – sat Buduhala, PTA Pompe Teleşti, PTA Teleşti nr. 1, PTA Teleşti nr. 2, PTA Teleşti nr. 3 – sat Teleşti, PTA Şomăneşti nr. 1, PTA Şomăneşti nr. 2 – sat Şomăneşti, PTA Pompe Şomăneşti, PTA Pompe Apă Buduhala (terţ), PtAb CEF Teleşti, PTA Balastieră Teleşti (terţ)

09:00 – 17:00 Câlnic – PTA Ingrăşetorie Câlnic (terţ), PTA Staţie de Apă (terţ), PTA Pompe Câlnic (terţ), PTA Câlnic nr. 1, PTA Câlnic nr. 2, PTA Câlnicu de Sus – sat Câlnic, PTA Vlădoiu – sat Vlădoiu, PTA Hodoreasca – sat Hodoreasca, PTA Pieptani nr. 1, PTA Pieptani nr. 2, PTA Marsat – sat Pieptani, PTA Vâlceaua – sat Vâlceaua

09:00 – 17:00 Ciuperceni – PTA Gater Vârtopu (terţ), PTA Pompe Apă Vârtop (terţ), PTAB Strâmba Vulcan nr. 1, PTAB Strâmba Vulcan nr. 2 -sat Strâmba Vulcan, PTA Ciupeceni nr. 1 – sat Ciuperceni, PTA Zorzila – sat Zorzila, PTAB Peşteana Vulcan nr. 1, PTAB Peşteana Vulcan nr. 2 – sat Peşteana Vulcan, PTAB Boboieşti – sat Boboieşti, PTAB Vârtopu nr. 1, PTAB Vârtopu nr. 2 – sat Vârtop

11.06.2019

09:00 – 17:00 Bustuchin – PTA Zăvelceşti – sat Zăvelceşti, PTA Colonie Pojaru, PTA Pojaru – sat Pojaru, PTA Valea Pojarului nr. 1, PTA Valea Pojarului nr. 2 – sat Valea Pojarului, PTA Staţie Epurare Pojaru (terţ)

09:00 – 17:00 Logreşti – PTA Popeşti – sat Popeşti

09:00 – 17:00 Tismana – PTA Racoţ – sat Racoţ

09:00 – 17:00 Godineşti – PTA Godineşti nr. 1, PTA Godineşti nr. 2 – sat Godinesti, PTA Ratez – sat Ratez, PTA Chiliu – sat Chiliu, PTA Arjoci -sat Arjoci, PTA Câlceşti – sat Câlceşti, PTA Pârâu de Valea – sat Pârâu de Valea, PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor, PTA Pompe Apă Arjoci (terţ), PTA Davic Microfermă (terţ)

09:00 – 17:00 Ciuperceni – PTA Ciuperceni nr. 2 – sat Ciuperceni – parţial

12.06.2019

09:00 – 17:00 Borăscu – PTA Baniu – sat Baniu

09:00 – 17:00 Negomir – PTA Nucet – sat Nucet, PTA Raci – sat Raci, PTA Paltinu nr. 1, PTA Paltinu nr. 2 – sat Paltinu, PTA Orzu – sat Orzu, PTA Artanu nr. 1, PTA Artanu nr. 2, PTA Aratanu nr. 3 – sat Artanu, PTA Negomir nr. 1, PTA Negomir 2 – sat Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Brâzăneşti – sat Brânzăneşti, PTA Gospodărie Apă (terţ)

09:00 – 17:00 Turburea – PTAB CEF Sigatex Poiana(terţ), PTA Sipot – sat Sipot

09:00 – 17:00 Ţânţăreni – PTA Ţânţăreni nr. 3 – sat Ţânţăreni – parţial, PTA Floreşti nr. 1 – sat Floreşti – parţial, PTA Moară Floreşti

09:00 – 17:00 Drăguţeşti – PTA Tâlveşti – sat Tâlveşti

13.06.2019

09:00 – 17:00 Borăscu – PTA Baniu – sat Baniu

09:00 – 17:00 Negomir – PTA Nucet – sat Nucet, PTA Raci – sat Raci, PTA Paltinu nr. 1, PTA Paltinu nr. 2 – sat Paltinu, PTA Orzu – sat Orzu, PTA Artanu nr. 1, PTA Artanu nr. 2, PTA Aratanu nr. 3 – sat Artanu, PTA Negomir nr. 1, PTA Negomir 2 – sat Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Brâzăneşti – sat Brânzăneşti, PTA Gospodărie Apă (terţ)

09:00 – 17:00 Turburea – PTA Şipot – sat Şipot, PTS Sondă 5019 (terţ), PTS Sondă 5007 (terţ), PTS Sondă 5005 (terţ), PTA parc 2 Turburea (terţ), PTA Parc 3 Nou (terţ), PTS Sondă Foraj (terţ), PTA Birou SPP (terţ)

14.06.2019

09:00 – 17:00 Târgu Jiu – PTA Ursăţei nr. 2 – sat Ursăţei – parţial

09:00 – 17:00 Leleşti – PTA Leleşti nr. 3 – sat Leleşti, PTA UMCTF (terţ)

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.