Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

25.06.2019

-09:00 – 17:00 oraș Novaci – PTA Pociovalişte nr. 1, PTA Pociovalişte nr. 2, PTA Pociovalişte nr. 3 – sat Pociovalişte, PTA Huluba – sat Huluba, PTA Noaxtera (terţ), PTS Staţie Epurare (terţ), PTA Staţie Sortare (terţ), PTA IRE Novaci – str. Eroilor – parţial – agenţi comerciali Piaţă, Banca Transilvania

09:00 – 17:00 Com. Crasna – PTA Dumbrăveni – sat Dumbrăveni, PTA Aniniş Valea nr. 1 – sat Aniniş Vale

09:00 – 17:00 Com. Padeş – PTA Padeş nr. 1 – sat Padeş – parţial

09:00 – 17:00 Oraș Tismana – PTA Tismana Gară – Tismana – parţial

26.06.2019

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Baniu – sat Baniu

09:00 – 17:00 Com. Negomir – PTA Nucet – sat Nucet, PTA Raci – sat Raci, PTA Paltinu nr. 1, PTA Paltinu nr. 2 – sat Paltinu, PTA Orzu – sat Orzu, PTA Artanu nr. 1, PTA Artanu nr. 2, PTA Aratanu nr. 3 – sat Artanu, PTA Negomir nr. 1, PTA Negomir 2 – sat Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Brâzăneşti – sat Brânzăneşti, PTA Gospodărie Apă (terţ)

09:00 – 17:00 Oraș Motru – PTA Pompă Însurăţei (terţ), PTA Însurăţei Sat – sat Însurăţei Sat, PTA CEEF Însurăţei (terţ), PTS IHNE Company (terţ), PTS Lorfa (terţ), PTS ARUC (terţ), PTA Horăşti Sat, PtAb Horăşti Sat – Horăşti Sat, PTA Leurda Sat – sat Leurda, PTS Mină Horăşti

09:00 – 17:00 Com. Urdari – PTA Urdari nr. 3 şi PTA Urdari nr. 5 – sat Urdari

09:00 – 17:00 Com. Plopşoru – PTA Deleni – sat Deleni

10:00 – 14:00 Com. Hurezani – PTA Statie de Gaze Busuioci (teri), PTAB Sondă 4540 (tert), PTA Busuioci nr. 1, PTA Busuioci nr. 2 – sat Busuioci

10:00 – 14:00 Com. Logreşti – PTA Colteşti – sat Colteşti, Parc 9 Hurezani Colteşti (tert), PTA Apă Colteşti (tert)

27.06.2019

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Baniu – sat Baniu

09:00 – 17:00 Com. Negomir – PTA Nucet – sat Nucet, PTA Raci – sat Raci, PTA Paltinu nr. 1, PTA Paltinu nr. 2 – sat Paltinu, PTA Orzu – sat Orzu, PTA Artanu nr. 1, PTA Artanu nr. 2, PTA Aratanu nr. 3 – sat Artanu, PTA Negomir nr. 1, PTA Negomir 2 – sat Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Brâzăneşti – sat Brânzăneşti, PTA Gospodărie Apă (tert)

09:00 – 17:00 Com. Bâlteni – PTA Vlăduleni nr. 1, PTA Vlăduleni nr. 2 – sat Vlăduleni, PTA Moi nr. 1, PTA Moi nr. 2 – sat Moi, PTCZ Fabrica de Cărămidă (tert), PTA Pompe Apă Moi (tert)

09:00 – 12:00 Târgu Jiu – PTCZ 18 – Casa de Copii

09:00 – 17:00 Com. Cruşet – PTA Slămneşti nr. 1 – sat Slămneşti

09:00 – 17:00 Com. Hurezani – PTA Totea de Hurezani – sat Totea de Hurezani

10:00 – 14:00 Com. Hurezani – PTAB Sondă 4540 (tert), PTA Busuioci nr. 1, PTA Busuioci nr. 2 – sat Busuioci

10:00 – 14:00 Com. Logreşti – PTA Colteşti – sat Colteşti, Parc 9 Hurezani Colteşti (tert), PTA Apă Colteşti (tert)

28.06.2019

09:00 – 17:00 Târgu Jiu – PTA Ursătei nr. 2 – sat Ursătei – parţial

09:00 – 17:00 Com. Leleşti – PTA Leleşti nr. 3 – sat Leleşti, PTA UMCTF (tert)

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Borăcu nr. 1, PTA Borăsacu nr. 2- sat Borăscu, PTA Gura Menti – sat Gura Menti, PTA Miluta nr. 1, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta, PTA Mentii de Jos – sat Mentii de Jos

09:00 – 17:00 Com. Mătăsari – PTA Brădet nr. 1 – sat Brădet

09:00 – 17:00 Com. Negomir – PTA Negomir nr. 2 – sat Negomir

09:00 – 12:00 Târgu Jiu – PTAM 236 – str. Narciselor – sediu Vamă Târgu Jiu, Rominox, statie Astfalt

12:00 – 17:00 Târgu Jiu -PTAB 154 – str. Bicaz – parţial, Aleea Bicaz, str. Vasile Cârlova, Barăci ACH

09:00 – 14:00 Com. Cărbuneşti – PTCZ Liceu Cărbuneşti – străzile: Eroilor, Tudor Arghezi, Sediu Politie Cărbuneşti, Colegiu Tudor Arghezi

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.