Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

22.07.2019

09:00 – 17:00 Com. Brănești – PTA Pârâu nr. 1 – sat Pârâu – parțial

09:00 – 17:00 Com. Brănești – PTA Piscuri nr. 1 – sat Piscuri – parțial

09:00 – 13:00 Târgu Jiu – PTAM Simcor Var(terț), PTAM Fibrocim (terț), PTA Crețu (terț), PTA Ursați nr. 1, PTA Ursați nr. 2 – sat Ursați, PTA 46, PTA 38 Târgu Jiu – localitatea Bârsești – parțial

09:00 – 13:00 Com. Lelești – PTAM Balastieră Frătești (terț), PTA Epurare Frătești (terț), PTA st. Epurare Lelești (terț), PTA Cârstoc (terț), PTA CAP Lelești, PTA Lelești nr. 1, PTA Lelești nr. 2, PTA Lelești nr. 3 – sat Lelești, PTA Frătești – sat Frătești, PTA UMTCF (terț)

09:00 – 13:00 Com. Stănești – PTAB Călești – sat Călești, PTAB Obreja – sat Obreja, PTA Măzăroi – sat Măzăroi, PTA Polata – sat Polata, PTA Stănești nr. 1, PTA Stănești nr. 2 – sat Stănești, PTA Alexeni – sat Alexeni, PTA Curpen nr. 1, PTA Curpen nr. 2 – sat Curpen, PTA Vaidei – sat Vaidei, PTA Vălari – sat Vălari, PTA St. Tratare Apă Vaidei (terț)

09:00 – 13:00 Com. Runcu – PTA Dobrița nr. 1, PTA Dobrița nr. 2, PTA Dobrița nr. 3 – sat Dobrița, PTA Suseni, PTAB Suseni – sat Suseni, PTCZ San Dobrița – sanatoriu Dobrița

23.07.2019

09:00 – 17:00 Com. Samarinești – PTA Larga – sat Larga

09:00 – 17:00 Com. Slivilești – PTA Strîmtu nr. 1 – sat Strîmtu

09:00 – 11:00 Târgu Jiu – PTAB 180 – str. Ionel Teodoreanu, PTAB 139 – Complexul Păltiniș, str. Dumbrava, Bulevard Ecaterina Teodoroiu (zonă Complexul Păltiniș), PTCZ 18 – Casa de Copii, PTCZ 215 – strada Dumbrava, cartier Blocuri CPL (Rostramo), Bulevard Ecaterina Teodoroiu (zona Rostramo) – parțial, PTA 232 – străzile: Nicolae Miloșescu, Dumitru Frumușeanu, Dumitru Pleiniceanu, Restaurant Dumbrava, Crângului, Lotrului, General Grigore Cartianu, Șisești (porțiunea spre bulevardul Ecaterina Teodoroiu),

17:00 – 19:00 Târgu Jiu – PTAB 180 – str. Ionel Teodoreanu, PTAB 139 – Complexul Păltiniș, str. Dumbrava, Bulevard Ecaterina Teodoroiu (zonă Complexul Păltiniș), PTCZ 18 – Casa de Copii, PTCZ 215 – strada Dumbrava, cartier Blocuri CPL (Rostramo), bulevard Ecaterina Teodoroiu (zona Rostramo) – parțial, PTA 232 – străzile: Nicolae Miloșescu, Dumitru Frumușeanu, Dumitru Pleiniceanu, Restaurant Dumbrava, Crângului, Lotrului, General Grigore Cartianu, Șisești (porțiunea spre bulevardul Ecaterina Teodoroiu)

24.07.2019

09:00 – 17:00 Târgu Jiu – PTCZ 126 – Expres Transport (terț), PTA Parc 1000 (terț)

09:00 – 17:00 Com. Văgiulești – PTA Murgilești – sat Murgilești, PTA Cârciu nr. 1 – sat Cârciu – parțial

09:00 – 15:00 Com. Scoarța – PTA Raba – sat Raba

09:00 – 15:00 Com. Bălănești – PTA Bălănești nr. 4 – sat Bălănești

09:00 – 17:00 Tismana – PTA Tismana nr. 2 – sat Tismana – parțial – str. Depozitelor și Calea Mănăstirii

25.07.2019

09:00 – 17:00 Turceni – PTA Murgești – sat Murgești

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Menții din Dos – sat Menții din Dos – sat Menții din Dos, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta – parțial

09:00 – 15:00 Com. Bălești – PTA Ceauru nr. 1 si PTA ceauru nr. 2 – sat Ceauru

09:00 – 11:00 Turceni – PTCZ Colonie Turceni (terț), PTA turceni de Jos 1 – Turceni de Jos – parțial, PTAB Turceni nr. 8, PTA Turceni nr. 6 – Turceni – parțial, PTA Stolojani – Sat Stolojani, PTA Ion Iordache (terț)

09:00 – 11:00 Com. Borăscu – PTA Borăcu nr. 1, PTA Borăsacu nr. 2- sat Borăscu, PTA Gura Menti – sat Gura Menti, PTA Miluta nr. 1, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta, PTA Mentii de Jos – sat Mentii de Jos

11:00 – 17:00 Turceni – PTA Stolojani – Sat Stolojani, PTA Ion Iordache (terț)

09:00 – 17:00 Tismana – PTA Tismana nr. 2 – sat Tismana – parțial – str. Depozitelor și Calea Mănăstirii

17:00 – 19:00-Turceni-PTCZ Colonie Turceni (terț), PTA Turceni de Jos 1 – Turceni de Jos – parțial, PTAB Turceni nr. 8, PTA Turceni nr. 6 – Turceni – parțial, PTA Stolojani – Sat Stolojani, PTA Ion Iordache (terț)

17:00 – 19:00 Com. Borăscu-PTA Borăcu nr. 1, PTA Borăsacu nr. 2- sat Borăscu, PTA Gura Menti – sat Gura Menti, PTA Miluta nr. 1, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta, PTA Mentii de Jos – sat Mentii de Jos

26.07.2019

09:00 – 17:00 Com. Aninoasa – PTA Bobaia nr. 3 – sat Bobaia – parțial, PTA Aninoasa nr. 1, PTA Aninoasa nr. 2 – sat Aninoasa, PTA Cornişani – sat Cornişani, PTA Sterpoaia nr. 1, PTA Sterpoaia nr. 2 – sat Sterpoaia, PTA Poieni – sat Poieni, PTA Staţie Clorinare, PTA Repompare Sterpoaia, PTA Rezervor Sterpoaia, PTA Epurare Bobaia (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Slivilești – PTA Tehomir nr. 1 – sat Tehomir – parțial, PTA Slivilești – Slivilești

09:00 – 15:00 Com. Plopșoru – PTA Cursaru – sat Cursaru

09:00 – 15:00 Com. Prigoria – PTA Bucșeana nr. 1 – sat Bucșeana – parțial

27.07.2019

09:00 – 17:00 Com. Glogova – PTA Clejnești – sat Clejnești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.