Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

29.07.2019

09:00 – 17:00 Com. Bustuchin-PTA Colonie Pojaru nr. 1, PTA Pojaru, PTAB 2 Valea Pojarului, PTAB 1 Valea Pojarului – sat Pojaru, PTA Zăvelcești – sat Zăvelcești, PTA Stație Epurare Pojaru (terț)

09:00 – 17:00 Com. Logrești-PTA Popești – sat Popești, PTA Moșteni – sat Moșteni, PTA Măru nr. 1, PTA Măru nr. 2 – sat Măru, PTA Seaca nr. 1, PTA Seaca nr. 2 – sat Seaca, PTA Romtelecom Logrești – sat Logrești, PTA Mihăilești – sat Mihăilești, PTA Gospodărie de Apă (terț)

09:00 – 15:00 Com. Borăscu – PTA Baniu – sat Baniu

09:00 – 15:00 Com. Bîlteni – PTA Moi nr. 1 – Moi – parțial

09:00 – 17:00 Com. Câlnic – PTA Vâlceaua – sat Vâlceaua

09:00 – 17:00 Com. Peștisani – PTA Seuca – Seuca

10:00 – 18:00 Târgu Jiu – PTA Pompe Iezureni nr. 3 (terț), PTA CFR Parangu (terț)

30.07.2019

10:00 – 12:00 Târgu Jiu-PTA 37 – Tg Jiu, Str. Iezureni, de la sensul Giratoriu pana la Restaurantul Bunăiașu Stație Peco Lukoil, Direcția Sanitar Veterinară, Dacia Service, str. Ciocârlăuț, PTA 82 (terț), PTCZ 229 (terț), PTA Coremi (terț), PTA 239 (terț), PTCZ 226 (terț)

10:00 – 14:00 Târgu Jiu – PTCZ ACH (terț), PTS ACH (terț), PTA 237 – str. Livezi, str. Vârfu Mândra, aleea Livezi și Vârfu Mândra, PTCZ 212 – str. Izlaz, releu telefonie mobilă, PTA 89 (terț)

10:00 – 18:00 Târgu Jiu – PTAM Mentor Beton (terț), PTA 68 – Bulevard Ecaterina Teodoroiu (sens giratoriu pod Turcinesti, casa Arșeanu, str. Vaduri)

17:00 – 18:00 Târgu Jiu – PTA 37 Tg Jiu, Str. Iezureni, de la sensul Giratoriu pâna la Restaurantul Bunăiașu Stație Peco Lukoil, Direcția Sanitar Veterinară, Dacia Service, str. Ciocârlăuț, , PTA 82 (terț), PTCZ 229 (terț), PTA Coremi (terț), PTA 239 (terț), PTCZ 226 (terț), PTCZ ACH (terț), PTS ACH (terț), PTA 237 – str. Livezi, str. Vârfu Mândra, aleea Livezi și Vârfu Mândra, PTCZ 212 – str. Izlaz, releu telefonie mobilă, PTA 89 (terț)

09:00 – 15:00 Com. Câlnic – PTA Câlnicu de Sus – sat Câlnicu de Sus

09:00 – 12:00 Târgu Jiu – PTAB 180 – str. Ionel Teodoreanu

09:00 – 17:00 Com. Godinești – PTA Câlcești – sat Câlcești, PTA Piriu de Vale – sat Piriu de Vale, PTA Racoți – sat Racoți

31.07.2019

09:00 – 17:00 Com. Logrești- PTA Moșteni – sat Moșteni, PTA Măru nr. 1, PTA Măru nr. 2 – sat Măru, PTA Seaca nr. 1, PTA Seaca nr. 2 – sat Seaca, PTA Romtelecom Logrești – sat Logrești, PTA Mihăilești – sat Mihăilești, PTA Gospodărie de Apă (terț)

PTA Logrești – sat Logrești, PTA Frunza – sat Frunza, PTA Schit Logrești (terț), PTA Stație Epurare SE 2, PTA Stație Epurare SE 1, PTA Orange Frunza (terț), Parc 38 Petrol Frunza (terț), Parc 34 Petrol Frunza (terț)

09:00 – 17:00 Oraș Tismana – PTA Izvarna – sat Izvarna

09:00 – 17:00 Com. Schela – PTA Arsuri – sat Arsuri

01.08.2019

08:30 – 10:00 Târgu Jiu – PTA 228 – Cartier Panduri Est, străzile Maria Lătărețu, Victor Damaca, General Titus Gîrbea, Barajelor – parțial, Depozit agregate comstrucți Succes, PTAM Lotomarket (terț) – Piața agroalimentara litovoi, Hotel River, Magazin Dechatlon

16:00 – 18:00 Târgu Jiu -PTA 228 – Cartier Panduri Est, străzile Maria Lătărețu, Victor Damaca, General Titus Gîrbea, Barajelor – parțial, Depozit agregate comstrucți Succes, PTAM Lotomarket (terț) – Piața agroalimentara litovoi, Hotel River, Magazin Dechatlon

09:00 – 17:00 Com. Samarinești-PTA Samarinești nr. 1 – sat Samarinești – parțial

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Baniu – sat Baniu

02.08.2019

09:00 – 17:00 Com. Bălănești-PTA Voitești Vale 1, PTA Voitești Vale 2, PTA Voitești Vale 3 – sat Voitești Vale, PTA Voitești Deal – sat Voitești Deal, PTA Glodeni – sat Glodeni, PTA Ohaba – sat Ohaba, PTA Bălănești nr. 1, PTA Bălănești nr. 2, PTA Bălănești nr. 3, PTA Bălănești nr. 4, PTA Bălănești Vii – sat Bălănești

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Scorusu – sat Scorusu

09:00 – 17:00 Com. Negomir – PTA Raci – sat Raci

03.08.2019

09:00 – 17:00 Com. Prigoria – PTA Burlani – sat Burlani

