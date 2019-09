Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

09.09.2019

09:00 – 17:00 Com. Drăgoteşti – PTA Drăgoteşti nr. 4 – Drăgoteşti

09:00 – 16:00 Oraș Tismana – PTA Sohodol nr. 1, PTA Sohodol nr. 2 – sat Sohodol

09:00 – 17:00 Com. Padeş – PTA Valea Mare – sat Valea Mare, PTCZ Baraj Motru (terţ)

10.09.2019

09:00 – 17:00 Com. Padeş – PTA Valea Mare – sat Valea Mare, PTCZ Baraj Motru (terţ)

10:00 – 16:00 Com. Mătasari – PTA Croici nr. 1 şi PTA Croici nr. 2 – sat Croici, PTA Mobifon (terţ)

11.09.2019

09:00 – 17:00 Com. Padeş – PTA Valea Mare – sat Valea Mare, PTCZ Baraj Motru (terţ)

09:00 – 12:00 Com. Turburea – PTAB Turburea Centru – sat Turburea – parţial

12:00 – 17:00 Com. Stoina – PTAB Stoina nr. 3 – sat Stoina – parţial

09:00 – 17:00 Com. Albeni – PTA Albeni nr. 1 – sat Albeni – parţial

09:00 – 17:00 Com. Bengesti – Ciocadia-PTA Bengeşti Linia Mare 3

12.09.2019

09:00 – 17:00 Com. Bustuchin – PTA Zăvelceşti – sat Zăvelceşti, PTA Colonie Pojaru, PTA Pojaru – sat Pojaru, PTA Valea Pojarului nr. 1, PTA Valea Pojarului nr. 2 – sat Valea Pojarului, PTA Staţie Epurare Pojaru (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Logreşti – PTA Popeşti – sat Popeşti, PTA Măru nr. 1, PTA Măru nr. 2 – sat Măru, PTA Seaca nr. 1, PTA Seaca nr. 2 – sat Seaca, PTA Moşteni – sat Moşteni, PTA Mihăileşti – sat Mihăileşti, PTA Romtelecom Logreşti , PTA Logreşti – sat Logreşti, PTA Frunza – sat Frunza, PTA Colţeşti – sat Colţeşti, PTA Parc 34 Frunza (terţ), PTA Parc 38 Frunza (terţ), PTA Orange FrunZa (terţ), PTA

09:00 – 17:00 Com. Logreşti – Schit (terţ), PTA Staţie Epurare SE 2 (terţ), PTA Staţie Epurare SE 1 (terţ), PTA Pompe Apă Colţeşti (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Hurezani – PTA Busuioci nr. 1, PTA Busuioci nr. 2 – sat Busuioci, Parc 9 Hurezani (terţ), PTAB Sondă 4540 (terţ)

13.09.2019

09:00 – 17:00 Com. Văgiuleşti – PTAB Valea Motrului – sat Valea Motrului

08:00 – 16:00 Oraș Ţicleni – PTA Tunşi nr. 2 – sat Tunşi – parţial

14.09.2019

08:00 – 16:00 Com. Bărbăteşti – PTA Socu – sat Socu

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.