Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

16.09.2019

09:00 – 12:00 Com. Negomir – PTA Nucetu – sat Nucetu

12:00 – 15:00 Com. Negomir – PTA Artanu 1 – sat Artanu – parţial

09:00 – 12:00 Oraș Tismana – PTA Topeşti – sat Topeşti

12:00 – 15:00 Com. Băleşti – PTA Stolojani – sat Stolojani

17.09.2019

09:00 – 12:00 Com. Prigoria – PTA Prigoria 1 – sat Prigoria – parţial

12:00 – 15:00 Com. Prigoria – PTA Dobrana – sat Dobrana

08:30 -14:00 Târgu Jiu-PTCZ 173, PTCZ 169 – strada Progresului -consumatorii alimentaţi între intersecţia 22 Decembrie cu 23 August, zona de case şi hotel Pandra

18.09.2019

09:00 – 12:00 Com. Roşia De Amaradia – PTA Seciuri – sat Seciuri

12:00 – 15:00 Com. Turburea – PTA Bulbuceni 2 – sat Bulbuceni – parţial

09:00 – 15:00 Com. Cruşeţ – PTA Slămneşti 1, PTA Slămneşti 2, PTA Mierea – sat Slămneşti

19.09.2019

09:00 – 12:00 Com. Arcani – PTA Arcani 2 – sat Arcani – parţial

12:00 – 15:00 Oraș Tismana – PTA Hobiţa – sat Hobiţa

09:00 – 12:00 Com. Leleşti – PTA Leleşti 2 – sat Leleşti – parţial

20.09.2019

12:00 – 15:00 Com. Bălăneşti – PTA Ohaba – sat Ohaba

09:00 – 12:00 Com. Plopşoru – PTA Daia – sat Daia

12:00 – 15:00 Com. Brăneşti – PTA Capu Dealului 3 – sat Capu Dealului – parţial

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.