Accident de muncă la CEO. Un salariat s-a electrocutat

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Mătăsari, în timp ce se afla la serviciu la o cariera din comuna Mătăsari, s-a electrocutat la o stație de încărcare.

Bărbatul a fost resuscitat, însă a fost declarat decesul. Se efectuează cercetarea la fața locului de către o echipă complexă, formata din polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Gorj, împreună cu reprezentanții ITM Gorj.

„În data de 19 iunie 2019,în jurul orei 10:00, la Cariera Jilt Sud, s-a produs un accident de munca soldat cu decesul salariatului Purdescu Vasile, in varsta de 47 de ani, electrician, cu o vechime in campul muncii de aproximativ 28 de ani. In timp ce executa lucrari de intretinere la intrerupatorul general de 6 kV din casa electrica a unui transportor cu banda, a fost electrocutat prin atingere directa. Evenimentul a fost comunicat organelor abilitate pentru a fi cercetate si stabilite cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii acestuia.Societatea va respecta prevederile CCM aplicabile in astfel de situatii. Conducerea si colectivul CE Oltenia isi exprima regretul fata de tragicul eveniment care a avut loc si transmite sincere condoleante familiei indurerate”, au transmis reprezentanții Complexului Energetic Oltenia