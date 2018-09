Amendați pentru că încercau să-și vândă porcii

Amenzi pentru gorjenii care intenționează să-și vândă porcii la porțile târgurilor închise! Inspectorii DSVSA anunță că nu vor trece cu vederea nicio abatere care ar putea aduce virusul pestei porcine și în județul Gorj.

S-au înmulțit controalele în localitățile care obișnuiau să țină târguri de animale. Inspectorii sanitari-veterinari anunță că primele amenzi au fost deja aplicate în cazul unor cetățeni ce au încălcat regulile impuse. „Sâmbătă am avut un control la târgul de animale de la Peșteana, pentru că am primit semnale că fermierii încă mai vin cu porci pe lângă târg. După cum știți, târgurile de animale sunt închise. Am depistat doi fermieri care aveau porci, unul patru, iar celălalt șase. Erau de la Jupânești și de la Peșteana. S-au aplicat două sancțiuni a câte 1.500 de lei”, a declarat Nicolae Călescu directorul DSVSA Gorj.

Controale în trafic

Controale au loc și în trafic la întrările în județ. „De asemenea, am avut controale în trafic la Motru, tot pe pesta porcină africană, dar nu s-au depistat nereguli. O altă echipă s-a deplasat ieri și la Polovragi. Nu am depistat până acum probleme în trafic. În schimb am depistat săptămâna trecută o mașină a unei societăți comerciale din Târgu Jiu ce transporta păsări la Petroșani fără documente și a fost sancționată. Am mai găsit o altă mașină frigorifică ce transporta care și produse din carne având defecțiuni la aparatura frigorifică. A fost, de asemenea, sancționată”, a mai declarat Nicolae Călescu.