Angajatul CEO care a fost stâlcit în bătaie de hoții de fier vechi a povestit prin ce a trecut. ”Suntem unii care muncim și alții care doar stau degeaba“

Angajatul Complexului Energetic Oltenia (CEO), care a fost bătut cu bestialitate de hoții de fier vechi, a povestit prin ce a trecut. Costel Șovâlgău, salariat la Cariera Roșia, se află internat în spital în urma loviturilor primite. Victima ieșise din schimbul II și se îndrepta către casă în momentul în care s-a întâlnit cu hoții de fier vechi. A încercat să-i oprească, dar a fost lovit.

„Coborau cu căruțele și m-am gândit la interesul unității la care lucrez și am zis să mă opun, dar am suferit mai multe lovituri. Nu știu cu ce m-au lovit, cu pumnal sau pumni. Am căzut și nu îmi mai aduc aminte. Striga copilul la mine, «tati», «tati». Am vrut să-i oprim de la furt. Putea să fie și mai grav“, a spus angajatul bătut pentru Radio Târgu Jiu.

Acesta a spus că în grupul celor care furau fier vechi se afla și șoferul primarului comunei Fărcășeti, Dumitru Niță.

„Toată lumea trebuie să fure?“

Costel Șovâlgău a mai spus că o șină de cale ferată cântărește peste 300 de kilograme: „Erau mai mulți că nu puteau să pună șina de cale ferată de șase metri, pentru că are 55 kilograme pe metru. Vă dați seama că la șase metri are peste 300 de kilograme. Suntem unii care muncim și alții care doar iau degeaba. Toată lumea trebuie să fure? Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-au spart ochiul“.

Doi agresori au fost reținuți

Polițiștii gorjeni au anunțat că doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari, în continuarea cercetărilor privind faptele comise la data de 21 aprilie, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de lovire sau alte violenţe, distrugere și furt calificat, în infracțiunile de tâlhărie calificată, favorizarea făptuitorului și lovire sau alte violențe. În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale, față de doi tineri, de 21 și 27 de ani, din orașul Rovinari, respectiv comuna Fărcășești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar împotriva unui bărbat, de 36 de ani, din comuna Fărcășești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea făptuitorului și lovire sau alte violențe. Totodată, față de tânărul, de 21 de ani și față de bărbatul, de 36 de ani, s-a luat măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj“, a spus Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al Poliției Gorj.