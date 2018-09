Autoturism furat din Comuna Telești! Tânăr cercetat penal

Un tânăr de 22 de ani din Ciuperceni este cercetat penal de organele de poliție pentru fapte multiple. Acesta este acuzat că a furat mașina unui gorjean din comuna Telești. După ce a comis prima infracțiune, tânărul inconștient, care nu poseda permis de conducere, a plecat la plimbare. Pe Dealu Bujorăscu, tânărul a acroșat un autocar. Șoferul care se afla la volanul autocarului a sunat la poliție pentru a sesiza cele întâmplate, timp în care, celălalt șofer și-a continuat aventura. Acesta a fost identificat la un kilometru de locul accidentului, cu mașina pe plafon. A fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind pozitiv.

,,Un tânăr de 29 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a anunţat poliţia că, în timp ce se deplasa cu un autocar pe D.N. 67 Bujorăscu, a fost acroșat de un autoturism. Cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că în urma impactului nu au rezultat victime, iar autoturismul a fost identificat la circa un kilometru de locul accidentului, răsturnat în afara părții carosabile. În urma investigațiilor a fost identificată persoana care a condus autoturismul, un tânăr de 22 de ani, din comuna Ciuperceni, care a sustras autoturismul ce aparține unui bărbat din comuna Teleşti. Totodată, tânărul a fost testat cu etilotestul, rezultând o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar in urma verificărilor s-a constatat că acesta nu deține nici permis de conducere. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, care nu deține permis de conducere şi furt în scop de folosinţă”, a spus Andrei Lazar, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.