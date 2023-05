Bărbat aflat într-un taxi, încătușat de polițiști pe o stradă din Târgu Jiu. Avea un pistol asupra sa

Un bărbat aflat într-un taxi care circula pe o stradă din Târgu Jiu a fost încătușat de polițiști sub privirile trecătorilor. Taximetristul a sesizat poliția despre faptul că are un client care are un pistol asupra sa.

Bărbatul a fost imobilizat de polițiști și condus la sediul poliției. Intervenția a avut loc pe strada Geneva, lângă Muzeul Județean de Istorie.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit ca este vorba de un bărbat, de 37 de ani, din municipiul Timișoara, care deținea asupra sa un pistol de tip airsoft nesupus autorizării.

Arma a fost ridicată de polițiști, în vederea continuării verificărilor.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5000 de lei, conform Legii 295 din 2004 privind regimul armelor și al munițiilor“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.