Bărbatul arestat că a lovit cu sabia doi hunedoreni, tată și fiu, pus în libertate

Bărbatul din Bumbești Jiu care a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile pentru că a lovit cu sabia doi hunedoreni, tată și fiu, aflați la cules de trufe într-o pădure din localitatea Bengești Ciocadia, a fost pus în libertate.

Constestația acestuia împotriva măsurii arestării preventive a fost admisă de Tribunalul Gorj: „Admite contestaţia formulată de contestatorul inculpat Hotoboc Claudiu Vasile, împotriva încheierii nr. 10 din 10 Octombrie 2019, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Novaci în dosarul nr. 1832/267/2019. Desfiinţează încheierea şi rejudecând: Respinge propunerea de arestare preventivă a inculpatului Hotoboc Claudiu Vasile. Ia faţă de inculpatul Hotoboc Claudiu Vasile măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 14.10.2019 şi până la 12.12.2019, inclusiv. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: 1. să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; 2. să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; 3. să se prezinte la Biroul Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Gorj, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: 1. să nu depăşească limitele teritoriului României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului competent sau a judecătorului de drepturi şi libertăţi. 2. să nu se apropie de persoanele vătămate C. M. F. şi C. A. D. şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. 3. să nu se apropie de martorii C.A., P. G., M. G. A., C. I. S., T. A. şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Respectarea măsurii şi a obligaţiilor va fi verificată de Biroul Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Gorj. Dispune punerea în libertate a inculpatului Hotoboc Claudiu Vasile de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 3/UP emis la data de 10.10.2019 de Judecătoria Novaci în dosarul nr.1832/267/2019, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă“, se arată în sentința instanței de judecată.

S-a ales cu tăieturi la degete

Evenimentul a avut loc pe data de 9 octombrie într-o pădure din Bengeşti Ciocadia. Mai multe persoane au venit cu maşinile de teren şi au început să-i lovească pe cei doi. Tânărul, de 24 de ani, a suferit tăieturi la patru degete de la mâna dreaptă, iar tatăl acestuia a fost lovit în zona capului cu un obiect contondent. Cei doi au ajuns la spital, tânărul fiind transportat la o unitate medicală din Craiova.

Poliţiştii au identificat doi bărbaţi, bănuiţi de săvârşirea faptelor, care vor fi conduşi la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

„Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, ca urmare a evenimentului produs pe raza comunei Bengeşti Ciocadia, pe un teren forestier, au continuat cercetările în cauză şi au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un bărbat, de 34 de ani, din Bumbeşti Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.