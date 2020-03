Bătrână din Padeș, găsită decedată în munți. Nu a putut să ajungă la „conac“ din cauza zăpezii

O bătrână din localitatea Padeş a murit, miercuri seară, în timp ce se deplasa către „conacul“ pe care îl avea în munţi. Femeia a fost răpusă de frig.

Maria Aribăşoiu, în vârstă de 69 de ani, coborâse marţi de la „conacul“ său aflat în zona montană Culmea Cernei, pentru a-şi face provizii de mâncare. Femeia a dorit să se întoarcă, deşi ningea abundent, iar stratul de zăpadă depus era consistent. Aceasta a ajuns cu o maşină până la o poteca, după care a pornit pe jos, prin zăpada care nu era bătătorită. După aproximativ doi kilometri, bătrâna nu a mai putut să înainteze. O vecină care se afla la un alt „conac“ din apropiere a sesizat că Maria Aribăşoiu nu mai ajunsese la „conac“ şi animalele începuseră să se agite, astfel încât i-a anunţat pe cei din sat.

Primarul comunei Padeş, Antonie Serafim, a povestit pe pagina sa de Facebook că un localnic din satul Motru Sec a dat alarma şi rapid s-a format o echipă formată din zece salvatori, care au pornit în căutarea bătrânei, care, din nefericire, nu a fost găsită în viaţă. „În jurul orei 18,00, am fost anunţat de Barbu Romel, locuitor al satului Motru Sec, că în dimineaţa zilei de marţi, 24 martie, a plecat din sat, Aribaşoiu Maria, spre conacul din Culmea Cernei si nu se ştie dacă a ajuns la destinaţie. Femeia plecase cu o maşină de ocazie până la Buza plaiului, iar de acolo a luat-o pe jos pe plaiul Cernei prin zăpadă fără niciun pic de pârtie, cu traista în spate şi pe timp de ninsoare. În urma anunţului telefonic am mobilizat câţiva voluntari, poliţiştii locali, funcţionari din cadrul primăriei Padeş şi angajatul serviciului salvamont din Padeş, în total 10 persoane şi am plecat în căutarea lui tanti Maria. Am mers până la Buza plaiului cu maşinile, iar de acolo am luat-o la picior pe Plaiul Cernei“.

Salvatorii s-au deplasat cu greutate

Primarul comune Padeş care a făcut parte din echipa de salvatori a precizat că a fost extrem de dificil de înaintat prin zăpadă chiar şi pentru salvatori: „Probabil că dacă nu eram mai multe persoane nu am fi putut înainta. A fost foarte greu și pentru noi. Era greu de mers și pentru a șaptea persoană în coloană“.

„Ninsese puţin peste ea“

Primarul Antonie Serafim povesteşte cum au găsit-o pe bătrână: „Trăia singură la «conac» şi coborâse să ia alimente. Am găsit-o chiar în potecă. Probabil că a vrut să se odihnească şi înfipsese băţul cu care se ajuta în zăpadă, traista era lângă ea şi îşi trăsese o căciuliţă pe faţa. Probabil că a a spus că se odihnește puțin. Aşa am găsit-o. Ninsese puţin peste ea. Probabil că a fost răpusă de frig şi oboseală. În ziua respectivă, zăpada proaspăt depusă într-un strat de 50 de centimetri, iar acolo unde am găsit avea în jur de un metru. În plus, traista era destul de grea de peste 15 kilograme. Noi am mers cam două ore pe o distanță de aproximativ doi kilometri și jumătate“.

„Circula de o viață pe acest drum“

Maria Aribăşoiu avea şase copii. O parte dintre ei trăiau în localitate, iar alții trăiesc în allte locuri din țară. „Nimeni nu se aștepta la așa ceva, pentru că ea circula de o viață pe acest drum. Nu s-a așteptat că era zăpada prea mare, pentru că probabil nu se mai întorcea. Soțul era la un alt conac. Trăiau de o viață acolo. Stăteau mai mult acolo, decât în sat“, a mai povestit primarul Antonie Serafim.