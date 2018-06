Bilanț după vijeliile de săptămâna trecută! Gorjul are nevoie de un milion de lei pentru reparații

Șefii județului au făcut bilanțul pagubelor provocate de ploile torențiale de zilele trecute și vor să obțină sprijin financiar de la Guvern. Aproximativ un milion de lei este valoarea solicitată din fondul de urgență al Guvernului pentru a repara stricăciunile provocate de vijelie. Cele mai mari probleme sunt la Baia de Fier, unde drumul spre Novaci a fost închis, iar o comunitate din Bumbești Pițic a rămas izolată.

Vijelia de joia trecută a făcut prăpăd în zona de nord a Gorjului. Circulația rutieră pe DJ 665 a fost închisă, după ce un podeț a fost la un pas să se prăbușească, iar mai mulți localnici din Bumbești Pițic au rămas izolați. „Pagubele sunt consistente și mă refer aici în special la două obiective. Primul este un pod peste drumul județean 665, în Baia de Fier, localitatea Cernădie, unde structura a fost afectată serios, iar apa a distrus carosabilul. Am luat hotărârea să interzicem traficul pe podul respectiv. Am fost și la Bumbești Pițic în satul Lupești, peste un curs de apă, unde carosabilul a suferit avarii consistente. Din nefericire, la Bumbești Pițic o parte din comunitate este izolată. Accesul nu se poate face din nicio direcție în zona respectivă. Am stabilit și acolo interdicția de a se trece pe sectorul de drum respectiv, pentru că pericolul este uriaș”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.

„Riveranii au posibilitatea să ajungă acasă”

În ședința Comitetului pentru Situații de Urgență de vineri s-au solicitat și banii necesari reparațiilor, respectiv un milion de lei. „Vineri a avut loc ședința Comandamentului Județean pentru Situații de Urgență, unde am discutat și această situație. De la Baia de Fier la Novaci nu se poate ajunge, dar riveranii au posibilitatea să ajungă acasă. Ne pregătim să solicităm fonduri de urgență de la Guvern. Cred că suma necesară se ridică la valoarea de un milion de lei”, a declarat și vicepreședintele CJ Gorj, Ninel Muja.

Drum provizoriu

Conducerea Consiliului Județean caută acum o soluție pentru a devia circulația, astfel încât șoferii să poată ajunge de la Baia de Fier la Novaci. „Încercăm să găsim o variantă de realizare a unui drum provizoriu la 30 de metri amonte de acest podeț, pe tuburi din beton cu diametrul de 800, dar cu restricții de circulație până la 5 tone, ca să putem da drumul la circulație pentru autovehiculele mici”, a explicat și Cornel Cimpoieru, directorul adjunct al Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Gorj.

Pagube au fost și la rețeaua electrică. Vijelia de săptămâna trecută a afectat mai muți stâlpi de medie și joasă tensiune, precum și posturi de transformare din zonele Albeni, Bengești, sau Apa Neagră.