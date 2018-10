Cercetat pentru mai multe infracţiuni. Are doar 19 ani

Un tânăr de 19 ani din comuna gorjeană Baia de Fier s-a ales marți cu dosar penal pentru două infracțiuni. Acesta a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe D.C. 35 Baia de Fier, fără a deține permis de conducere. Mai mult decât atât s-a constatat faptul că tânărul consumase alcool înainte să urce la volanul autoturismului.

1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat a indicat aparatul etilotest. Tânărul a fost audiat de oamenii legii, iar pe numele său a fost întocmit dosar penal. ,,Polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Oraș Novaci au depistat în trafic un tânăr de 19 ani, din com. Baia de Fier, în timp ce conducea un autoturism pe D.C. 35 Baia de Fier, fără a deține permis de conducere. Totodată, în urma testării tânărului cu etilotestul, a rezultat o concentrație de 1,04 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului și care nu posedă permis de comducere”, au comunicat reprezentanţii IPJ Gorj.

Și polițiști din cadrul Biroului Rutier Târgu-Jiu au depistat în trafic un bărbat de 66 de ani, din comuna Arcani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității de domiciliu, având o concentraţie de 0.47 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.