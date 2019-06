Dezmembrau mașini pe malul râului Tismana

Două persoane care dezmembrau autoturisme pe margimea râului Tismana, au fost sancționate de comisarii de mediu. Gheorghe Sanda, șeful Gărzii de Mediu Gorj, a declarat că cele două persoane nu dețineau autorizație pentru a efectua dezmembrări, fiind sancționate cu amenzi în valoare de 10.000 de lei fiecare. Mai mult decât atât, activitatea reprezenta o sursă de poluare a cursului de apă: „La sfârșitul lunii trecute am efectuat o acțiune de control pe raza localității Tismana, împreună cu organele de poliție, caz în care am constatat și am depistat două persoane fizice care desfășurau activitate de dezmembrări auto pe malul râului Tismana fără niciun fel de act de reglementare și fără niciun fel de autorizație. Comisarii de mediu au aplicat legislația de mediu și au sancționat ambele persoane cu amenzi de câte 10.000 de lei fiecare, urmând să realizeze un program de măsuri pentru ca activitatea pe care o desfășoară să fie în condiții legale cu respectarea normelor de medie. Precizez faptul că din activitatea desfășurată să fi fost grav afectată calitatea râului Tismna“.

Distribuie pe: Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr

Pinterest