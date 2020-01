Doi liceeni au murit intoxicați cu monoxid de carbon. Tinerii erau logodiți și urmau să se căsătorească

O tânără, în vârstă de 18 ani, și iubitul său, de 19 ani, au fost găsiți decedați, ieri dimineață într-o locuință din municipiul Târgu Jiu, în care cei doi stăteau cu chirie. Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de către mama fetei, îngrijorată că fiica sa nu mai răspunde la telefon. Femeia de 51 de ani a alertat autoritățile. La fața locului au ajuns două echipaje de la ambulanță și un echipaj de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. „Din păcate, toate eforturile echipajelor de intervenție de a-i salva pe tineri au fost în zadar, medicii sosiți la fata locului declarând decesul“, a spus Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Cauza morții o reprezintă o intoxicație cu monoxid de carbon din cauza unei sobe pe lemne.

Poliția a deschis un dosar penal

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, a deschis un dosar penal. „Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apelul 112, de o femeie, de 51 de ani, din oraşul Tismana, despre faptul că, în această dimineaţă i-a găsit decedaţi pe fiica sa şi pe prietenul acesteia, într-o locuinţa închiriată, de pe strada Izlaz, din Târgu Jiu. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor, constatând că o tânără de 18 ani şi prietenul său, de 19 ani, din oraşul Tismana, care locuiau cu chirie într-o garsonieră din municipiul Târgu Jiu au fost găsiţi decedaţi ca urmare a intoxicaţiei cu monoxid de carbon provenit, de la o sobă pe lemne. Cu ocazia examinării cadavrelor, nu s-au constatat urme de violenţă pe corpuri, care au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă“, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

„Este o tragedie pentru familiile lor şi pentru comunitatea noastră“

Tinerii care au fost găsiţi decedaţi erau elevi în ultimul an de liceu la Colegiul Tehnic „Henri Coandă“ şi erau logodiţi. Mai mut decât atât, cei doi planificaseră ca anul viitor să se căsătorească. Cosmina Teodora Şomâcu şi Marius Iulian Poenaru erau din localitatea Tismana. Cei doi erau elevi în ultimul an de liceu. Mai mult decât atât, fata era singurul copil la părinţi. Tatăl ei lucrează în străinătate pentru a-şi întreţine familia, iar tatăl băiatului este angajat la Hidroelectrica. Primarul oraşului Tismana, Marian Slivilescu, spune că este o tragedie pentru toată localitatea: „Am fost informat de postul de poliţie de tragedia care s-a întâmplat. Sunt doi tineri cu vârsta foarte crudă din păcate care au murit mult prea devreme. Este o tragedie pentru familiile lor şi pentru comunitatea noastră. Sunt din două sate vecine, Vânăta şi Ciocârlii. Am înţeles că erau colegi de şcoală şi că între ei se înfiripase o prietenie sau mai mult decât atât. Locuiau într-o încăpere care era încălzită cu o sobă. Se pare din cauza monoxidului de carbon au fost intoxicaţi. Este o familie de oameni gospodari, care toată viaţa au muncit. Tatăl fetei lucrează pe un TIR în străinătate, iar mama a rămas în localitatea. Familia băiatului este deosebită, cu oameni gospodari. Este o lovitură cumplită pentru cele două familii“.