Elev și student la teologie găsiți de politistii locali agonizând. Consumaseră etnobotanice

Un minor de 16 și un tanar de 21 de ani au fost găsiți, in noaptea de sâmbătă spre duminica, căzuți lângă o banca de pe strada Theodor Aman din municipiul Târgu Jiu. O patrula a poliției locale i-ar fi găsit pe cei doi, și au anunțat imediat colegii, deoarece tinerii nu erau coerenți și nu se mai puteau tine pe picioare.

Ulterior, politistii au găsit asupra acestora mai multe foițe de staniol, cu un praf brun verzui, un pumnal, dar și un carnet de student, document prin care se atesta ca tânărul de 21 de ani studiază teologia la o facultate din Craiova.

Cei doi prieteni au fost găsiți de politistii locali lângă o banca, din cartierul 9 Mai. Aceștia au sesizat ca respectivii sunt incoerenți in exprimare și nu își pot menține echilibrul, in ciuda faptului ca nu emana halena alcoolica. La fata locului au ajuns politistii de la municipală, care au făcut câteva investigații, după care i-au condus pe cei doi la sediul poliției, banuindu-i ca au consumat substanțe cu efect halucinogen. Luat la întrebări, tânărul student la teologie a recunoscut ca a consumat substanțe etnobotanice.

Cu armă albă la purtător!

In urma unor perchezitii, in geaca tânărului de 21 de ani au fost găsite foițe de staniol cu un praf brun-verzui. Tot acesta avea in haina un pumnal cu o lungime de aproximativ 30 de centimetri. Arma albă avea doua tăișuri.

Părinții minorului de 16 ani, găsit căzut lângă prietenul sau, au fost chemați la sediul politiei, acolo unde au fost informați despre cele întâmplate. In cauză s-au dispus măsurile legale, iar cercetările continuă in cadrul unui dosar penal, oamenii legii încercând cu orice preț sa afle sursa drogurilor. Conform unor surse, studentul la teologie este cântăreț la o biserica din județul Gorj.