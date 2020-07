Fost poliţist şi funcţionar în cadrul Primăriei Bălăneşti, condamnat la închisoare pentru delapidare şi fals

Fost poliţist şi funcţionar al Primăriei comunei Bălăneşti, a fost condamnat de Judecătoria Târgu Jiu la o pedeapsă de un an şi opt luni de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii de delapidare şi fals în înscrisuri. Acesta, în perioada în care a lucrat la Primăria Bălăneşti, a păcălit zeci de colegi şi localnici cu credite făcute pe numele acestora, fără ca ei să ştie.

„Condamnă inculpatul Motorga Ion, cetăţean român, căsătorit, studii superioare, economist, pensionar, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare , pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare in forma continuată( faptă savarsită in perioada ianuarie 2014-iulie 2015.). (…) În temeiul art. 320 alin. 1CP , cu aplicare art. 35 alin. 1 CP şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen, condamnă inculpatul Motorga Ion, , cetăţean român, căsătorit, studii superioare, economist, pensionar, fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale( faptă savarsită in perioada aprilie 2013-iulie 2015.) În temeiul art. 38 alin. 2 C.pen. constatată că faptele din prezenta cauză sunt concurente. În temeiul art. 39 alin. 1, lit. b C. pen, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa inchisorii de 1 an ?i 4 luni, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, spor în cuantum de 4 luni inchisoare, rezultând o pedeapsă cu inchisoarea de 1 an şi 8 luni închisoare“, se arată în hotărârea instanţei de judecată care nu estre definitivă şi poate fi contestată.

Primarul din Bălăneşti, pe lista celor înşelaţi

Instanţa de judecată i-a impus inculpatului ca pe pe durata termenului de încercare de trei ani să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul DGASPC Gorj şi Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Tg Jiu, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

De asemenea, instanţa de judecată a mai dispus anularea a zeci de adeverinţe false.

Printre cei păcăliţi se numără şi actualul primar al comunei Bălăneşti, Ovidiu Pungan.