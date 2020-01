FOTO A murit cel mai fidel și bătrân suporter din Gorj. Valeriu Andronache a tăiat panglica inaugurală de la Stadionul Municipal

Valeriu Andronache, cel mai bătrân și fidel suporter al echipei Pandurii Târgu Jiu, care a tăiat panglica inaugurală alături de marea campioană olimpică la atletism Constantina Diță, fost găsit, astăzi, decedat în locuința sa din localitatea Pojogeni. „A fost identificat într-o locuinţă cadavrul unui bărbat, de 88 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, zona spatelui şi a cefei. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. În cauză s-a întocmit dosar sub aspectul savârşirii infracţiunii de ucidere din culp“, a spus Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

În ciuda arsurilor suferite, cauza morţii ar fi fost intoxicaţie cu monoxid de carbon: „În încăperea in care se afla bărbatul a izbucnit un incendiu, cel mai probabil de la un aparat electric (radio) lăsat sub tensiune, care nu s-a propagat, dar care a avut degajari de fum, cauza probabilă a decesului fiind intoxicaţia cu monoxid de carbon“, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

„Am fost la aproape toate meciurile lor, si in Liga 2, la Motru mergeam numai eu singur de la Târgu Jiu. Și peste tot eu singur m-am dus, la Bacău, la Iași, la Miercurea Ciuc am fost acum. Mă bucur că am fost invitat aici. Momentul când am tăiat panglica a fost ca un fior pentru mine, o mare bucurie, la vârsta pe care o am”, povestea Valeriu Andronache atunci când a tăiat panglica inaugurală.