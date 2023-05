Gorjean condamnat pentru ultraj. A bătut un polițist

Un recidivist rovinărean, cu multe fapte penale la activ a fost condamnat pentru ultraj asupra polițistului Șorici Tudor Lucian. De asemenea, Costel Claudiu Nastasiu s-a răzbunat pentru ajutorul dat justiției de către Bîclea Vasilică Mădălin.

„Condamnă inculpatul N C – C, la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, persoana vătămată Ş T L, faptă din 09.10.2022. În temeiul art. 274 C.p. rap. la art. 206 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 raportat la art. 43 alin. 5 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin.2 C.proc.pen., condamnă inculpatul N C – C, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției , persoana vătămată B V M , faptă din 09.10.2022. În temeiul art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal , contopește pedepsele principale stabilite în cauză și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 1 an și 2 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 1 an respectiv un spor de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare în condiţiile art. 60 Cod penal“, a stabilit Judecătoria Târgu Jiu. Sentința nu este definitivă și poarte fi contestată.

În anul 2016, Costel Claudiu Nastasiu a fost condamnat pentru că a snopit în bătaie pe patronul unui club din Rovinari, pentru că acesta pusese la dispoziție imaginile de la un scandal în care fusese implicat Nastasiu.