Indicatoarele rutiere de pe DN 6 B, distruse pe raza localității Stoina

Indicatoarele de pe marginea Drumul Național 6 B care traversează comuna Stoina au fost pur și simplu distruse. Reprezentații de la Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu spun că așa ceva nu au mai văzut. Drumarii au anunțat poliția și au început să remedieze stricăciunile: „Este o situație pe care nu am mai întâlnit-o de mulți ani. În comuna Stoina, localitatea Urda, am constatat că semnalizarea montată într-o zonă foarte sensibilă unde se circulă într-un singur sens din cauza unei degradări a drumului a fost distrusă. Considerăm că nu au avut intenția să fure indicatoarele, ci doar să le arunce în pădure. Am constatat că acest aspect s-a întâmplat ziua în amiaza-mare, între orele 12,00 și 14,00“, a spus Ion Tudor, șeful Secției Drumurilor Naționale Târgu Jiu.

Viața șoferilor, în pericol

Am găsit aruncate în pădure nu doar indicatoarele și țevile, ci și bariera metalică care are în jur de 250 de kilograme. Prin urmare, nu putea să fie mutată de o singură persoană, ci de două sau trei. Am informat conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Sperăm să nu se mai întâmple. Fapta este foarte gravă și se pedepsește foarte aspru. Distrugerea semnalizării este o faptă mai gravă decât cea de furt“, a mai precizat Ion Tudor. Viața șoferilor este pusă în pericol de către cei care comit astfel de fapte.