La Provincia investește în producția de alimente sănătoase. A lansat înainte de Paște, o gamă premium de ouă BIO

Brandul La Provincia, deținut de Grupul Carmistin, a lansat, înaintea Sărbătorilor de Paște din 2023, ouăle bio, un produs de vârf de gamă, provenit doar de la găini crescute cu acces în aer liber și hrănite exclusiv cu furaje din agricultură certificată și ea la rândul ei drept 100% ecologică. Andrei Brumaru, CEO-ul grupului care cuprinde peste 20 de companii active în această industrie, în prezent între primii trei producători de alimente din România, a oferit mai multe detalii.Ouăle lansate miercuri, 5 aprilie, sunt cel de-al doilea produs BIO din portofoliul La Provincia, primul lansat fiind puiul BIO. Decizia a fost luată în contextul în care strategia de dezvoltare a Carmistin dorește producția de alimente sănătoase pentru români. Un studiu recent arată că în România această piață este aflată de abia la început, astfel că Andrei Brumaru se așteaptă la o creștere accelerată în următorii cinci ani, în contextul în care există o cerere semnificativă pentru un astfel de produs.“Cererea pentru ouă va fi din ce în ce mai mare. Este una dintre proteinele cele mai ieftine pe care le putem produce și cu siguranță în următorii 5 ani cererea pentru ouă va crește într-un ritm destul de acurat, la fel cum va crește și pentru carnea de pui bio. Noi atacăm zona de ouă bio în momentul acesta de un an și ceva.

Brumaru, CEO-ul grupului care cuprinde peste 20 de companii active în această industrie, în prezent între primii trei producători de alimente din România, a oferit mai multe detalii. “Capacitatea de producție astăzi este undeva la 35.000 de ouă pe zi pentru producția bio. Comparativ cu producția de ouă, este undeva la 70%: 70% bio, 30% convențional. Producem mai mult ouă bio. Nu ne interesează să intrăm în piața de ouă, ne interesează să intrăm în piața de hrană sănătoasă. Chiar și ouăle convenționale pe care le producem au în componența lor o rețetă specială bazată pe porumb, care, să spunem, vine cu o calitate superioară față de ce găsim astăzi în piață”, a mai completat directorul Carmistin. Ouăle bio La Provincia sunt produse în România, în ferma Carmistin de la Leleasca. Acestea sunt provenite doar de la găini crescute cu acces în aer liber, fiecare găină având alocată o suprafață de min. 4 mp pășune, cum se arată în normele europene pentru produsele bio. Mai mult, acestea sunt provenite de la găini crescute exclusiv cu hrană din agricultură ecologică, producție proprie parțial, în proporție de 20%, iar restul de cereale sunt achiziționate doar din România, cum a mai transmis directorul grupului Carmistin.“Toate animalele trebuie să crească și să aibă acces în exterior și discutăm de 4m² pe cap de pasăre și pentru ouă și pentru carne. După care sunt condițiile legate de furaje. Toate furajele pe care le mănâncă animalele respective sunt din producție certificată ca fiind bio. Este necesară o unitate specială care să producă acest furaj, care să fie la rândul ei certificată ca și unitate producătoare de furaje bio”, a completat directorul Grupului Carmistin. De asemenea, toate ouăle sunt sortate și ambalate manual, atât pentru un control sporit, cât și pentru o calitate superioară. Conform informațiilor transmise de Carmistin, ouăle BIO La Provincia sunt disponibile în prezent, în rețeaua magazinelor Lidl, la un preț de 24,99 lei/cofrajul de 20 ouă (S) și online, prin aplicația sezamo.ro, la un preț de de 29,49 lei/cofrajul de 20 ouă (S). În zilele următoare ele vor ajunge atât în supermarketurile Kaufland, cât și în alte magazine la nivel național.

Conceptul bio, un plan ambițios aflat în derulare în cadrul Carmistin

Grupul Carmistin derulează în prezent un amplu proces de conversie a terenurilor agricole proprii care susțin hrana fermelor La Provincia început în cadrul actualei strategii de dezvoltare a grupului privind producția de alimente sănătoase și cât mai sustenabile. Astfel, mai mult de 30 % din totalul de 7.000 ha au trecut sau sunt în proces de trecere la agricultura BIO prin certificări europene. Carmistin cuprinde peste 20 de companii active în producţia de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor, creșterea bovinelor, dar și în producţia de cereale, fiind integraţi în prezent fermieri cu peste 10.000 hectare teren cultivat. Mai mult de 30% din acesta este reprezentat agricultura bio.Brandul La Provincia cuprinde gamele Pui Vegetarian crescut cu legume și cereale, Pui crescut la sol și Pui bio, La Provincia fiind de altfel singurul brand românesc cu două abatoare certificate alimentației BIO. „Întotdeauna noi ne-am dezvoltat. Partea de agricultură a fost o componentă de dezvoltare. Adică unde am construit o fermă am căutat să să luăm și teren pentru a integra cât mai bine lanțul de de producție acolo. Dacă am o fermă de pui, am avantajul pentru că pot să produc așternutul. Apoi pot să îl folosesc ca îngrășământ. Dacă am o fermă de porc la fel, pot valorifica terenul printr-un îngrășământ organic. Am căutat pe măsură ce dezvoltăm unități de producție zootehnice să luăm în zona respectivă și terenurile necesare ca să putem să facem un management eficient al platformelor respective. Și atunci e oarecum e o dezvoltare naturală în zona aceasta”, a mai adăugat directorul Grupului Carmistin.În prezent, divizia de pui reprezintă aproximativ 50% din business-ul Carmistin, Grup poziționat în prezent între primii trei producători de alimente din România. Carmistin a intrat pe piața creșterii păsărilor în anul 2008, prin înființarea companiei Avicarvil, odată cu preluarea platformei Oltchim, platformă avicolă cu o experiență de peste trei decenii în creșterea și producția de carne de pasăre. Compania și-a consolidat treptat poziția, devenind unul dintre principalii producători de carne de pasăre la nivel național.

