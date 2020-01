Mormântul care a fost profanat aparține unui tânăr răpus de cancer. De la pieptul a fost furată suma de 50 de lei

Mormântul din cimitirul comunei Săulești care a fost profanat în urmă cu două zile de persoane necunoscute aparține unui tânăr de 18 ani, care a fost răpus de cancer. Mădălin a fost înmormântat în urmă cu două săptămâni.

Primarul localităţii Săuleşti, Constantin Drăghici, susţine că a fost primul care a ajuns la mormântul adolescentului. Potrivit acestuia, plăcile de beton erau îndepărtate, iar sicriul deschis. De asemenea, tânărul avea pieptul dezgolit şi persoanele care au furat 50 lei: „Am fost primul care am ajuns acolo, după ce m-a anunţat familia, care a aflat despre ceea ce s-a întâmplat de la femeia care îi tămâie pământul. Când m-au sunat, nu am crezut. Am ajuns acolo şi am constatat că era desfăcut mormântul, placa de beton era dată la o parte, capacul la tron, dezvelit pieptul băiatului şi din ce ştiu eu i s-a luat 50 de lei de la piept. Lănţişorul era la gât. Probabil că au vrut să-l ia, dar probabil că au văzut-o pe femeia care-i tămâie pământul şi au fugit“.

S-a luptat cu cancerul timp de peste un an

Tânărul s-a stins din viaţă pe data de 29 decembrie şi a fost înmormântat în prima zi a anului. „A suferit de cancer timp de un an şi ceva. Familia este cu probleme, în sensul nu dispune de venituri foarte mari. De la depistarea bolii, am încercat să-i ajut. Am făcut intervenţii pe la Bucureşti la spital, unde a făcut tratament timp de un an şi jumătate“, a mai precizat primarul Constantin Drăghici.

Mădălin era elev la Liceul Tehnologic din Turburea şi era singurul copil la părinţi.

Poliţia îi caută pe vinovaţi

Polițiștii au deschis un dosar penal, dar susţin că nu au fost furate bunuri din mormânt. „Din primele cercetări s-a mai stabilit că nu sunt bunuri, valori sau obiecte vestimentare lipsă aparţinând monumentului funerar sau cadavrului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de morminte, cercetările fiind continuate în vederea identificării autorilor“, a spus Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.