Motivele pentru care Boza a fost demis de la CEO. „Cum să pui în cârca mea?“

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a explicat, într-o declarație dată pentru postul Digi 24, motivele care au stat la baza măsurii de revocare din funcția de manager al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a lui Sorinel Boza. Ministrul a precizat că un raport întocmit în urmă cu mai mult timp de către Corpul de Control al Ministrului Energiei a stabilit un prejudiciu de aproximativ 600 milioane de le noi. Raportul a fost contestat în instanța de judecată, însă acțiunea a fost respinsă, iar raportul a rămas definitiv. De asemenea, un alt raport întocmit de către Corpul de Control al Prim-Ministrului arată că Sorinel Boza nu a fost desemnat în funcție în mod legal: „Un raport de control care stabilea un prejudiciu de peste 600 milioane de lei. Acest raport de control a fost atacat de către Directoratul de la CEO și au pierdut, în final, în luna decembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar Corpul de control mi-a adus la cunoștință acest lucru și mi-a făcut o informare pe care imediat am aprobat-o și am trimis-o către Consiliul de Supraveghere al CEO. În paralele, am mai primit raportul de control al Corpului de Control al Prim-Ministrului din vremea prim-ministrului Viorica Dăncilă, unde era, la fel, sesizate mult mai multe nereguli inclusiv în alegerea Directoratului companiei energetice. Am înaintat și acest raport Consiliului de Supraveghere de la CEO. În acest raport se menționează că anumiți oameni din Directora, inclusiv domnul Sorin Boza a fost ales în afara listei scurte. Aceste lucruri trebuiau cercetate. Se mai spunea că directorul general nu a fost selectat, ci a fost numit de către vechiul Consiliu de Supraveghere dintre membrii Directoratului. Dacă acest lucru s-a putut face, atunci tot Consiliul de Supraveghere poate să-l schimbe din postul de director general și să-l lase membru în Directorat, ceea ce s-a și întâmplat ieri, în urma unei ședințe maraton de 10-12 ore, care a avur loc la sediul CEO.

Prejudiciu, verificat

Ministrul Economiei va solicita verificări în privința stabilirii prejudiciului de la CEO: „Prejuduciul de peste 600 de milioane de lei mă neliniștește foarte mult. Noi vrem să dăm un ajutor de 1,2 miliarde de lei pentru salvarea companiei, ori trebuie să știm ce s-a întâmplat acolo, dacă este cineva vinovat, iar dacă este cineva vionvat trebuie să răspundă“.

De asemenea, ministrul Virgil Popescu va solicita extinderea inspecției economico-financiare care se desfășoară la CEO: „Se desfășoară din decembrie o inspecție economico-financiară a ministrului Finanțelor la Complexul Energetic Oltenia vis-a-vis de raportul prim-ministrului. O să-i cer ministrului de Finanțe să extindă această inspecție și cu privire la raportul de control al ministrului Energiei, dacă nuj au făcut-o, pentru că trebuie să vadă realitatea acesui prejudiciu“.

Burlan, singurul care putea să fie numit director general

De asemenea, ministrul Virgil Popescu consideră că Daniel Burlan era singurul membru din Directorat care putea să fie numit în funcție deoarece el nu se afla în funcție la momentul întocmirii rapoartelor de control: „Consiliul de Supraveghere a ales să-l numească director general din rândul Directoratului pe singurul om care a fost selectat și pus acolo după raportul Corpului de Control. Domnul Burlan nu a făcut parte din raportul Corpului de Control. Acesta a fost motivul pentru care a fost ales, fiind singura persoană din Directorat care putea să îndeplinească funcția de director general“.

Cu toate acestea, se cunoaște faptul că Daniel Burlan se află în relații apropiate cu Ionel Manțog, fostul director economic de la CE Turceni și președinte PD-L, dar și cu unii oameni de afaceri.

Cum se apără Boza

Sorin Boza a reacţionat la declaraţiile ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri: „Văd că domnul Ministru Popescu pomenește în declarația să de presă de niște cifre pe care, sincer, încerc să le înțeleg, însă nu reușesc. Eu cred că ar fi mult mai corect să spunem adevărul și să nu încercăm să găsim explicații pentru o decizie ce se vede din avion că este nu o decizie de busines. Pomenește domnul Ministru iarăși de celebrul raport al corpului de control. Un raport care a fost efectuat așa cum bine știm toți și chiar nu vreau să pomenesc de el pentru că acțiunea în justiție pe care domnul șef al corpului de control o are este în plină derulare. Poate domnul ministru nu știe că poziția de Președinte al directoratului este doar o poziție de reprezentare, orice decizie luată se ia cu votul a celor 5 membri de directorat și nu este decizia președintelui directoratului. Încă de acum 2 ani toate organismele de control ale statului au controlat acțiunile din acest raport și nu au constatat nici un prejudiciu. Atunci cum vorbim de prejudiciu?! S-au schimbat 3 comitete de supraveghere în ultimii doi ani și fiecare din aceste comitete au analizat acest raport neindentificând nici o problemă. De asemenea, acționarii au avut la dispoziție în ultimii doi ani acest raport și nu au luat nici o măsura!

Și atunci mă întreb acesta este motivul?

Cum să pui în cârca mea acțiunea de transfer de activitate de la CEO la Govora decisă acum 7 ani de acționari ?

Cum să pui în cârca mea acțiunea de schimb de terenuri făcut acum 8 ani printr-o decizie a directoratului de la acea vreme?

Cum să pui în cârca mea o acțiune de achiziție când procedural directorul general nu este implicat în acest proces, ci este atributul unei comisii legal constituite ce derulează procesul din momentul primirii cererii până în momentul recepției produsului sau a serviciului comandat?

Cum să pui în spatele meu acțiunea de cumpărare a certificatelor de CO2 când acestea s-au luat de pe bursă ETS, nu de la vreun intermediar, și are în spate câteva decizii ale întreg directoratului nu vreo decizie a unei singure persoane?

Toate aceste acțiuni au fost verificate acum 1 an și din nou acum câteva luni de Curtea de conturi și au fost considerate acțiuni corect efectuate. De asta nu înțeleg mesajul domnului Ministru. Iar dacă domnul ministru avea dubii, puteam clarifica toate aceste aspecte ori de câte ori am avut onoarea să stau de vorba cu dumnealui. E ușor să arunci cu noroi în niște oameni ce și-au făcut datoria. Voi lupta până la capăt așa cum am luptat și până acum pentru a arăta tuturor că niciodată echipa condusă de mine nu a avut alte interese decât interesul companiei”, a spus Boza pentru revista financialintelligence.ro.