Motociclist mort după cea căzut în râpă pe Cheile Sohodolului

Şi-a pierdut viaţa la 53 de ani, din cauza unui moment de neatenţie. Este vorba despre un bărbat din Scoarţa-Budieni, care lurca la Transloc ca electrician și care miercuri seara se afla pe Cheile Sohodolului. Din cauza neatenţiei, bărbatul a pierdut controlul direcţiei şi a căzut într-o râpă. Din nefericire acesta a murit câteva ore mai târziu la spital. Oamenii legii fac cercetări în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

Un alt participant la trafic a sunat la 112, după ce a văzut motocicleta zburând practic în râpă. La locul indicat au ajuns poliţiştii gorjeni dar şi salvamontiştii, care au reuşit să îl scoată pe acesta pe şosea, după care l-au trimis la spital. Deşi iniţial rănile sale nu păreau grave, motociclistul a murit trei ore mai târziu la spital.

,,Poliţişti din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre faptul că, pe Valea Sohodolului, a avut loc un eveniment rutier, a cărui victimă ar fi un motociclist. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 53 de ani, din com Scoarța, în timp ce conducea o motocicletă, pe Cheile Sohodolului, dinspre Runcu, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut într-o prăpastie de aproximativ 10 m. In urma impactului, acesta a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, neputând fi testat cu aparatul etilotest, din cauza stării de sănătate. Ulterior, personalul medical din cadrul spitalului a constatat decesul victimei, care suferise leziuni incompatibile cu viața”, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj.

Pompierii au ajuns si ei imediat la faţa locului. ,, Au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu o autospeciala de descarcerare și o ambulantă SMURD, un echipaj Salvamont și un echipaj din cadrul SAJ Gorj. In urma impactului motociclistul a căzut in albia râului Sohodol, iar la sosirea pompierilor, acesta era in stare de conștientă. Pompierii au intervenit, cu echipamentele din dotare, pentru scoaterea acestuia din albia râului, reușind predarea victimei, fără probleme, la echipajul SAJ Gorj pentru transportul la spital”, a spus Florin Chisim,purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.