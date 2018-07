Nonagenar badjocorit de primaria Telești

Am primit la redacție scrisoarea unui nonagenar din Telești umilit de autoritățile publice ale comunei respective. Iată in continuare scrisoara acestuia:

“Mă numesc Ţundrea Matei şi sunt pensionar nonagenar. Ca fiu al comunei Teleşti, locul meu natal unde am văzut lumina zilei pentru prima dată, am moştenit teren agricol şi pădure, după defuncţii mei părinţi (Ţundrea Matei şi Verginia) şi în urma unei împărţeli prin judecată cu ceilalţi coerezi, pe linia din Vale a „Teleştilor”, mi-a revenit efectiv un teren aferent Casei Bătrâneşti edificată de părinţi acum mai bine de un secol (retrocedarea pădurii fiind ÎNCĂ obiect de activitate al Comisiei de aplicare a Legii 18/1991). După moartea părinţilor printr-un acord tacit cu ceilalţi comoştenitori am preluat eu acest imobil cu toate că aşa-zisa casă era nelocuibilă. Urmare a legilor proprietăţii de după Revoluţie, în urma demersurilor administrative şi judiciare finalizate cu un partaj am devenit proprietar al terenului respectiv, cu construcţia existentă ce se poate clasifica drept o dărăpănătură. Întrucât asupra construcţiei un urmaş de-al surorii mele decedate, s-a manifestat cu nişte pretenţii pecuniare, motiv pentru care se află pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu un proces de lămurire, nu am putut nici repara casa nici aliena imobilul şi nici a demola-o. Cu toate acestea, eu sau reprezentanţii mei legali, am plătit an de an toate obligaţiile legale percepute de autorităţile locale.

În data de 28-06-2018 am fost surprins să constat că domnii Cornoiu Nicolae- contabilul Primăriei Teleşti şi consilierul Poenariu Daniel au refuzat să încaseze impozitul pe terenul respectiv, deşi în mai anul curent acceptaseră să încaseze impozitul pentru casa respectivă. Motivul refuzului a fost faptul că figuram în evidenţele Primăriei Teleşti cu taxa pe iluminatul public de 20 lei şi cea pe salubrizare de 31 lei, ca neachitate. Excepţia că nu locuim la această adresă nu a contat. Menţionez că locuiesc la fiul meu, Valentin Ţundrea, în Runcu, sat Răchiţi, Gorj, cel care împreună cu nora mea (căreia i-am dat procură notarială de a mă reprezenta chiar în faţa instituţiilor în speţă) mă întreţin. Deoarece sunt greu deplasabil, şi în acest caz am fost reprezentat în faţa instituţiei de dumnealor.

În concluzie s-a refuzat colectarea la bugetul local a unei sume ce reprezintă impozitul pe proprietatea imobiliară din arealul comunei Teleşti, pe motivul stupid că nu am achitat nişte pseudo-obligaţii taxa de iluminat şi taxa de salubrizare deşi eu nu a beneficiat de nici o contraprestaţie. Nu am semnat nici un contract şi nu am auzit nici la Tg-Jiu şi nici la Runcu că trebuie să plătesc iluminat public nici dacă locuiam acolo, dar mai ales dacă nu locuiesc şi Teleşti. Iar cu gunoiul este clar că dacă nu locuiesc la această adresă nici nu am beneficiat de prestaţii de salubrizare. Este un abuz din interesul evident de a se aduna bani prin taxe aplicate jmperativ cu scop de îmbogăţire fără just temei, doar de a se asigura funcţionarea şi plata unor salariaţi a căror competenţă se conturează prin atitudinea descrisă faţă un bun contribuabil.

Grav mi se pare faptul de a refuza încasarea impozitului care este o obligaţie fundamentală impusă de stat şi reglementată de legislaţia fiscală fiind vorba de creanţe bugetare, deci un drept exclusiv şi absolut al statului al unităţilor sale administrativ teritoriale, fără legătură cu plata unor utilităţi de natură comercială, de care nici nu am beneficiat şi pentru care mi s-a pretextat ca justificare doar o hotărâre de Consiliu Local, despre care cei doi tehnocraţi au afirmat că „are putere de lege pe arealul „Teleşti”. La insistenţele de bun simţ în vederea acceptării stingerii impozitelor pentru a nu se produce obligaţii accesorii (penalităţi) răspunsul distinşilor funcţionari plătiţi şi din banii mei tocmai pentru aşi îndeplini sarcinile, a fost acela că dacă încasează aceşti bani pe chitanţă nu se va specifica obiectul plăţii-impozit, ci taxe de iluminat şi salubrizare. Păi, asta nu sună a deturnare de fonduri? Ce mă privesc pe mine contractele subsidiare a le Primăriei Teleşti? Acestea sunt cheltuieli ale instituţiei şi se suportă în limita bugetului aprobat de la cheltuieli pentru bunuri materiale şi servicii. NU SUNT VENITURI ALE INSTITUŢIEI. Tocmai că din impozitele locale, la care am vrut şi eu să contribui, instituţia poate, cu respectarea regulilor instituite, să acopere cheltuielile pentru iluminat şi salubrizare. Oare câte astfel de cazuri mai sunt?

Interesant ce zel steril depun aceşti funcţionari, care mi s-au părut totuşi oameni foarte implicaţi în treaba lor, dar în astfel de cazuri. Pentru că documentaţia de retrocedare a pădurii noastre, deşi există sentinţă definitivă şi irevocabilă în speţă, întârzie să fie procesată. Ar fi fost interesant dacă pe acest domeniu înregistrează bune rezultate. Pe de-o parte „băieţii” aceştia pe care-i simpatizez mi-au comunicat o somaţie, probabil ca act premergător începerii procedurii de executare silită pentru neplata serviciilor de care nu am beneficiat, iar pe de altă parte, Primăria Teleşti îmi este datoare suma de 601 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de mine în procesul prin care onorata instanţă a dispus Primarului comunei Teleşti obligaţia de a face în sensul de a întocmi cu celeritate documentaţia pentru eliberarea titlului de proprietate forestieră, cca 6 hectare . Sunt curios dacă stimabilul contabil a înregistrat în evidenţele Primăriei Teleşti creanţa faţă de mine de 601 lei? Pentru că acţiunea de executare silită a ştiut să încerce a o paraliza, mai întâi prin contestaţie fără vreo şansă întrucât nici nu a fost timbrată, apoi cu apel respins ca tardiv. Deci toată acribia depusă numai pentru a mă şicana şi tergiversa stingerea creanţei. Iar acum se umblă cu daibojul pentru a se încasa bani pentru prestaţii ale urno operatori particulari cu apogeul de a bloca încasarea impozitelor locale ce reprezintă o sursă importantă a bugetului local.

Oare nu este în speţă un caz prin care nişte slujbaşi prin atitudinea lor în exercitarea atribuţiilor de serviciu instigă şi săvârşesc efectiv acte şi fapte de natură:

-să instige şi efectiv fizic să împiedice exerciţiul dreptului unui cetăţean român de a-şi stinge impozitul de plată ?;

-să încurajeze neplata impozitelor şi de aici evaziunea fiscală?;

-să împiedice serviciul public de colectare creanţe fiscale să-şi îndeplinească o parte esenţială (referitor la fiscalitate) scopul pentru care a fost înfiinţat sabotând prin această atitudine munca şi activitatea celorlalţi funcţionari de bună-credinţă care îşi fac treaba fără depăşirea atribuţiilor de serviciu şi fără a pune înaintea interesului public pe cele de interes comun privat?

Nu sunt în măsură să suspectez vreo culpă penală, în speţă, însă nu ar fi rău ca organele procuraturii şi cele fiscale (ANAF; Curtea de Conturi) să se autosesizeze pentru a face propriile cercetări. Am făcut acest apel la presă pentru că, până la justiţie, probabil că este singurul resort de apărare a drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Ar prinde bine o anchetă media din care să se concluzioneze dacă starea lucrurilor descrise se prezintă întocmai şi ce măsuri se vor întreprinde pentru intrarea în normalitate, precum şi un răspuns direct ori un articol acid şi persuasiv. Oricum, sunt obligat să atac în justiţie acel act administrativ numit somaţie de plată având obiect taxe fără temei, pentru iluminat şi salubrizare, servicii comunale de care nu am beneficiat din partea Primăriei Teleşti, spre al lipsi de efecte juridice, ori dimpotrivă dacă prin absurd se va constată că administraţia locală face legea să mă supun şi din cota mea de medicamente, o parte să o destinez acestei instituţii.

Am solicitat, fără prea mare speranţă o rezolvare obiectivă şi legală şi răspuns urgent la cele semnalate, conform legii.”