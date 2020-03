Obuz găsit de un localnic din Câlnic în timp ce construia un gard

Un localnic din satul Hodoreasca, din comuna Câlnic, a găsit, ieri, un obuz în timp ce efectua săpături pentru construcția unui gard.

Ion Mocioi, de 61 de ani, a povestit că l-a găsit la nici o jumătate de metru adâncime: „Construiesc un gard la casa pe care o am din satul Hodoreasca. Este un obuz de tun. Cred că am săpat la nici jumătate de metru. Cred că are o greutate de două kilograme. Mi-a fost teamă, pentru că de la un obuz ca acesta poate să fie afectat o parte din sat. Am tremurat tot. Eu nu mai pun mâna pe el. Cred că nu este gol. Este ruginit“.