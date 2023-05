„Paletă“ condamnat pentru pornografie infantilă

Un gorjean cunoscut sub porecla de „Paletă“ a fost condamnat de Tribunalul Gorj la o pedeapsă de de doi ani de închisoare. În plus, a fost obligat să plătească părții vătămate daune de 10.000 de lei.

„Condamnă pe inculpatul T.A.- A-, zis „Paletă”, la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de supraveghere de 2 ani, conform art. 92 C.p. (…) Impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Gorj sau organizat în colaborare instituțiile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Rovinari, pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C.p. şi art. 404 alin. (2) C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra dispoz. art. 96 C.p. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 C.p.p. şi art. 25 C.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă T. C. A., şi pe cale de consecinţă obliga pe inculpat la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de despăgubiri civile către aceasta. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.p.p. obligă pe inculpatul T.A.-A- la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 1000 lei aferentă fazei de urmărire penală şi suma de 1000 lei aferentă judecăţii“, se arată sentința instanței de judecată.