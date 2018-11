Pe patul de spital după ce a fost lovit de un lemn

Un eveniment nefericit a avut loc în acest weekend. Un bărbat de 44 de ani a fost lovit grav de o bucată de lemn care i-a căzut în cap. Oamenii legii fac cercetări în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Evenimentul a avut loc sâmbătă seara, în comuna Prigoria. Bărbatul era în pădure cu un prieten, moment în care o bucată de lemn l-a lovit puternic în zona capului. Disperat, camaradul acestuia a sunat la 112 pentru a cere ajutorul.

,,În comuna Progria, sat Negoiești, un bărbat, de 44 de ani, din comuna Albeni, care se afla la tăiat de lemne, împreună cu alți doi (având documente legale), a fost lovit de o creangă în zona capului. Victima a suferit leziuni destul de grave și a fost transportata la spitalul Tg Jiu, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal pt vătămare corporală din culpă”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Pompierii dar și salvamontiștii gorjeni au mers într-un suflet spre locul indicat. Din păcate, zona era una greu accesibilă, așa că echipele de salvare au alergat mai bine de 2 km pentru a ajunge la victimă. În cele din urma barbatul lovit de copac a fost stabilizat și transportat la spital.

,,Un cetatean a sunat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 semnalând faptul ca un barbat cu care acesta se alfa in pădure pe raza comunei Prigoria, satul Negoiești a fost lovit grav de o bucata de lemn. Imediat la fata locului au fost dislocate o autospeciala de prima intervenție (Duster) din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu, o ambulanta din cadrul SAJ Gorj precum si echipaje ale Serviciului Salvamont Gorj. Locația in care se afla persoana care avea nevoie de ajutor era foarte greu accesibila echipajelor de interventie, accesul autospecialelor fiind unul extrem de greu. Pentru a ajunge la fata locului pompierii militari au renunțat la autospeciala si au fugit efectiv pe jos mai bine de 2 km singura masina care a putut ajunge la fata locului fiind cea din dotarea Salvamont. Echipajele au constatat ca barbatul in varsta de 44 de ani suferise răni foarte grave la nivelul capului. Acesta a primit primul ajutor calificat, a fost stabilizat si transportat la spital insa starea sa este una gravă acesta fiind in coma”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.