Pericol pe Transalpina! Hoții de piatră pun în pericol siguranța șoferilor

Hoții de piatră pun în pericol siguranța șoferilor care ajung pe Transalpina! Asta spun reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu, care au surprins mai multe persoane în timp ce încărcau mașini cu piatră direct din zidul de protecție de pe marginea drumului. Vinovații au ajuns pe mâna polițiștilor.

Tranzitarea celei mai înalte șosele din țară reprezintă un test destul de dificil pentru mulți șoferi, însă atunci când elementele de siguranță nu sunt la locul lor, lucrurile pot deveni tragice. Ion Tudor, șeful SDN Târgu Jiu, spune că tocmai aceste elemente au devenit ținta hoților. „Sâmbătă dimineața, în jurul orei 7, un participant la trafic m-a sunat și mi-a spus că la Groapa lui Nicovală, sub releul din Rânca, sunt două furgonete în care se încarcă piatră din gabioane. Gabioanele sunt acele ziduri de protecție din piatră, cu plasă, de pe marginea drumului. Am informat conducerea Prefecturii, poliția, dar și jandarmii montani de la Rânca. Au fost surprinși în drum, deja încărcaseră. Au fost opriți de către polițiști, piatra a fost confiscată și urmează mai departe ca Poliția să își facă treaba. Nu fapta în sine că au furat piatra este gravă. Foarte grav este că au distrus elemente de siguranță ale drumului. Am mai avut și alte situații. Am sesizat că au început să fure și zidăria uscată de aproape 100 de ani de pe Drumul Regelui, la limita cu Vâlcea. Sperăm să nu se mai întâmple așa ceva”.

Vine iarna la Rânca

Șeful SDN Târgu Jiu le recomandă șoferilor care ajung în zona Rânca să țină cont și de capriciile vremii, asta mai ales că se anunță o răcire accentuată în zilele următoare. „Meteorologii au anunțat că vine iarna. Am finalizat încă de săptămâna trecută ultimele revizii la utilajele din zona de munte și am avut chiar și un exercițiu de alarmare la Rânca. Avem peste 70 de tone de material antiderapant în Rânca, iar la nivelul județului avem cam 550 de tone. De asemenea, avem cinci utilaje și alte două pregătite să intervină, pe care le putem pregăti în cinci ore dacă va fi nevoie. Fac un apel ca participanții la trafic, dacă vor sesiza fenomene meteo imprevizibile, pentru că este posibil să ningă sau să se formează polei din cauza temperaturilor scăzute, să anunțe fie la orice post de Poliție, fie la Jandarmerie sau la SDN”, a mai explicat Ion Tudor.